Deprem bölgesindeki işletmelerin yeniden yapılandırılan borçlarına ilişkin ödeme süreleri uzatıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki bazı borçlular için mücbir sebep hali 30 Kasım'a uzatılmıştı.

Buna göre, bu il ve ilçelerdeki bazı mükelleflerin 6 Şubat 2023 ile 30 Kasım 2025 tarihleri arasında ödemesi gereken taksitlerinin birincisi, peşin ödeme dahil Aralık 2025'e kadar ödenecek, sonraki taksitlerin ödeme süresi de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde olacak. Mücbir sebep hali uzatılan borçluların, alacakları yapılandırılan il özel idareleri, belediyeler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları dahil tüm alacaklı idarelerin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelerine ödenecek taksitlerinin ödeme süreleri de uzatıldı.