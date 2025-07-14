Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Deprem bölgesindeki işletmelerin yeniden yapılandırılan borçlarına ilişkin ödeme süreleri uzatıldı

Deprem bölgesindeki işletmelerin yeniden yapılandırılan borçlarına ilişkin ödeme süreleri uzatıldı

10:1314/07/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin yeniden yapılandırma kapsamındaki borçlarının ödeme sürelerinin uzatılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki bazı borçlular için mücbir sebep hali 30 Kasım'a uzatılmıştı.


Kararla, mücbir sebep halinin devamına karar verilen borçluların 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunları kapsamında ödemesi gereken taksitlerinin süreleri yeniden belirlendi.


Buna göre, bu il ve ilçelerdeki bazı mükelleflerin 6 Şubat 2023 ile 30 Kasım 2025 tarihleri arasında ödemesi gereken taksitlerinin birincisi, peşin ödeme dahil Aralık 2025'e kadar ödenecek, sonraki taksitlerin ödeme süresi de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde olacak. Mücbir sebep hali uzatılan borçluların, alacakları yapılandırılan il özel idareleri, belediyeler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları dahil tüm alacaklı idarelerin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelerine ödenecek taksitlerinin ödeme süreleri de uzatıldı.


Başvurular 2 Mart 2026'ya kadar yapılabilecek


Öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığının "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Tebliğle, mücbir sebep hali uzatılan mükelleflerin 7440 sayılı yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak için yapacağı başvuru ile taksit ödeme süreleri düzenlendi.


Buna göre, mükelleflerin bu kanun kapsamındaki başvurularını 2 Mart 2026'ya kadar yapması gerekiyor. Yapılandırılan borçların ilk taksitinin (peşin ödeme dahil) 31 Mart 2026'ya, ikinci taksitinin 30 Nisan 2026'ya, diğer taksitlerinin de takip eden aylarda ödenmesi önem taşıyor.



#Cumhurbaşkanı kararı
#deprem bölgesi
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#mücbir sebep hali
#Resmi Gazete
#Tebliğ
#yeniden yapılandırma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL sınav yerleri açıklandı mı? MEB Açık Öğretim Lisesi 3. dönem yazılı sınavı ne zaman?