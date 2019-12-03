Ekonomi İnternetten kartlı ödemeler 29 Kasımda 1,4 milyar TLye ulaşarak rekor kırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İnternetten kartlı ödemeler 29 Kasım'da 1,4 milyar TL'ye ulaşarak rekor kırdı

İnternetten kartlı ödemeler 29 Kasım'da 1,4 milyar TL'ye ulaşarak rekor kırdı

BKM verilerine göre, bu yıl 29 Kasım Cuma gününe denk gelen festivalde 4,7 milyar TL kartlı ödeme gerçekleşti. Bu tutarın 1,4 milyar TL'si internetten ödemelerle yapılırken, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında bu yıl internetten kartlı ödemeler yüzde 44 artış kaydetti. Kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı ise rekor kırarak yüzde 30 seviyesine ulaştı.

Haber Merkezi AA
İnternetten kartlı ödemeler 29 Kasım'da rekor kırdı.
İnternetten kartlı ödemeler 29 Kasım'da rekor kırdı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), dünyanın dört bir yanında heyecanla karşılanan alışveriş festivaliyle ilgili verileri açıkladı.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, her yıl tüm dünyada kasım ayının dördüncü perşembe gününden sonraki cumaya denk gelen ve Türkiye'de "Süper Cuma", "Şahane Cuma", "Muhteşem Cuma", "Bereketli Cuma" ve "Efsane Cuma" gibi isimler de verilen alışveriş festivalinde mağazalar, birçok ürüne indirim uygulayarak müşterilerine fırsatlar sundu.

Perakendeciler, bu yıl indirim dönemini tüm haftaya yayarken, alışverişlerin indirimin en fazla olduğu cuma günü yapıldığı görüldü.

  • 29 Kasım Cuma günü 4,7 milyar TL kartlı ödeme gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı gününe denk gelen cuma ile karşılaştırıldığında kartlı ödemelerde yüzde 36 artış görülürken, bu artış, Türkiye'nin nakitsiz toplum hedefine doğru hızla ilerlediğinin önemli bir göstergesi oldu.

ABD'de 'Efsane Cuma'da 7,4 milyar dolarlık rekor online satışı
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ABD'de 'Efsane Cuma'da 7,4 milyar dolarlık rekor online satışı

130 bin adet kart ilk kez o gün internette kullanıldı

Verilere göre, 29 Kasım Cuma günü indirimlerin etkisiyle bir günde 2,6 milyon farklı kart internetten ödemelerde kullanıldı ve bir günde en fazla kartla internetten ödeme rekoru kırıldı.

29 Kasım'da kullanılan kartların yüzde 5'i, yani 130 bin farklı kartın ise ilk defa internetten ödemelerde kullanılması, indirimlerden faydalanmak için kart kullanıcılarının internet kanalını tercih ettiğini gösterdi.

İndirim tuzağına düşmeyin
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İndirim tuzağına düşmeyin

Her 3 TL değerinde kartlı ödemenin 1 TL’si internetten yapıldı

İndirim gününde 4,7 milyar TL kartlı ödeme yapılırken, bu tutarın 1,4 milyar TL’si internetten ödemelerle gerçekleşti. Yani her 3 TL değerinde kartlı ödemenin 1 TL’si internetten yapıldı.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, bu yıl internetten kartlı ödemeler yüzde 44 artış gösterirken, kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı ise rekor kırarak yüzde 30 seviyesine ulaştı.

Kullanıcılar, alışverişe gecenin ilk saatlerinden itibaren başlarken, 29 Kasım Cuma günü internetten yapılan kartlı ödemelerin en yoğunlaştığı saat dilimi 14.00-16.00 oldu. Bu saat aralığında tüm gün boyunca internetten yapılan kartlı ödemelerin yüzde 18'i, yani 5'te biri gerçekleşti. İnternetten ödemelerin yoğunlaştığı bir diğer saat dilimi 16.00-18.00 olurken, ödemelerin gün içinde öğleden sonra yoğunlaştığı görüldü.

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