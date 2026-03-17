İran füzeleri Marka Dubai'yi vuruyor

Dubai, İran'ın saldırılarından en fazla etkilenecek ekonomilerin başında gösteriliyor. Turizm sektörü, çatışmalardan ilk etkilenen sektör oldu. Savaşın ilk haftasında 80 binden fazla kısa dönem kiralama rezervasyonu iptal edildi. Tahran yönetimi, özellikle en başından beri BAE’yi özellikle hedef alıyor. Dün, Dubai Uluslararası Havalimanı yakınında gerçekleşen İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısının ardından tüm uçuşlar tekrar iptal edildi. Dubai’nin yılda yaklaşık 20 milyon uluslararası ziyaretçi ağırladığı ve turizm gelirlerinin ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturduğu düşünüldüğünde bu iptaller milyarlarca dolarlık potansiyel kayba işaret ediyor. Basına yansıyan haberlerde, turizmde 56 milyar dolar arasında gelir kaybı yaşanabileceği öngörülüyor. Körfez'in önemli ticaret üssü olarak kabul edilen BAE, bu kulvarda da önemli kayıplar yaşıyor.

GÜVENLİ LİMAN İMAJI ZARAR GÖRÜYOR

Savaşın finansal etkisi de hissedilmeye başladı. İran saldırıları sonrası Dubai borsasında ana endeks yaklaşık yüzde 2 düşerken, bazı büyük şirketlerin hisselerinde yüzde 4’e varan kayıplar yaşandı. Söz konusu oranlar, küçük gibi görülse de trilyon dolarlık finansal piyasalar için büyük rakamlar anlamına geliyor. Dubai ekonomisi petrol yerine büyük ölçüde hizmet sektörüne dayanıyor. Kent ekonomisinin yüzde 95’inden fazlası petrol dışı sektörlerden oluşurken, havacılık tek başına GSYH’nin yaklaşık yüzde 7’sini oluşturuyor. Uzmanlara göre, 20 senedir milyarlarca dolar harcanıp oluşturulan “güvenli liman” imajının zarar gördü. Dubai, son yıllarda trilyon dolarlık sermayeyi yöneten bir ekonomik merkez haline geldi. Dünya Bankası verilerine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bankacılık sisteminin toplam varlıkları geçen yıl itibarıyla yaklaşık 1.4–1.5 trilyon dolar seviyesine ulaşırken, ülkenin kamu yatırım fonlarının büyüklüğü 2.4–2.5 trilyon dolar civarında hesaplanıyor.

700 MİLYAR DOLARLIK VARLIK FONU

Bu finansal gücün merkezinde ise Dubai International Financial Centre (DIFC) bulunuyor. 2025 verilerine göre DIFC üzerinden yaklaşık 700 milyar dolarlık varlık yönetiliyor. Merkezdeki şirket sayısı 8 bini aşarken, 1.000’e yakın regüle finans kuruluşu ve 10 binden fazla yatırım fonu aktif durumda. Ayrıca bölgede 440’tan fazla varlık yönetim şirketi, 289 banka ve sermaye piyasası kurumu ile 80’den fazla büyük hedge fonu faaliyet gösteriyor. İşte İran, savaşı yönlendirmek ve kendi lehine sonuçlandırmak için özellikle Dubai gibi Batılı şirketlerin mesken tuttuğu merkezleri hedef alıyor.

İNGİLİZ VE ABD’Lİ ŞİRKETLER TEDİRGİN

Dubai, küresel bankaların merkezlerinden biri konumunda. HSBC, JPMorgan Chase, Citigroup, Standard Chartered ve Deutsche Bank gibi finans devleri Orta Doğu operasyonlarını buradan yürütüyor. Yerel bankalar arasında ise Emirates NBD, Dubai Islamic Bank ve Mashreq Bank gibi aktörler bulunuyor. Bu kurumlar özellikle ticaret finansmanı, enerji projeleri, altyapı yatırımları ve özel bankacılık alanlarında milyarlarca dolarlık işlemleri yönetiyor. Tahran Yönetimi, buradaki şirketlerin tedirginliğinin ABD’ye geri adım attırmasını bekliyor. Körfez ülkeleri, savaşın başından beri 2 bini aşkın füze ve İHA saldırısına maruz kaldı. Saldırılar; petrol tesislerinden havalimanlarına, diplomatik binalardan sivil konutlara kadar geniş bir alanı vurmaya çalışıyor.







