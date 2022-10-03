Ekonomi Bayraktar Kızılelma hazımsızlığı Abartmanın alemi yok diyerek projeyi karalamaya çalıştılar
SAVUNMA SANAYİ

Bayraktar Kızılelma hazımsızlığı: 'Abartmanın alemi yok' diyerek projeyi karalamaya çalıştılar

Yeniden Diriliş Partisi Genel Başkanı İsa İlyasoğlu, katıldığı canlı yayında Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'yı karalamaya çalıştı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Kızılelma prototipi önünde çekilen fotoğrafını eleştiren İlyasoğlu, "Zaten bu uçak maket. Bunu sacdan tahtadan veya karbondan yapıp boyatmışlar üstünü. Tamam bu başlangıçtır ama şu bunu abartmanın alemi yok. Milleti kandırmanın alemi yok." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsa İlyasoğlunun Bayraktar Kızılelma hazımsızlığı: Abartmanın alemi yok diyerek projeyi karalamaya çalıştılar
Şaban Sevinç - İsa İlyasoğlu.

Yeniden Diriliş Partisi Genel Başkanı İsa İlyasoğlu, Bizim TV YouTube kanalında Şaban Sevinç'in konuğu oldu.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar Kızılelma ile ilgili soruyu yanıtlayan İlyasoğlu, projeyi karalamaya çalıştı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Kızılelma prototipi önünde çekilen fotoğrafını eleştiren İlyasoğlu, "Zaten bu uçak maket. Bunu sacdan tahtadan veya karbondan yapıp boyatmışlar üstünü. Tamam bu başlangıçtır ama şu bunu abartmanın alemi yok. Milleti kandırmanın alemi yok." dedi.

Bayraktar Kızılelma hazımsızlığı: 'Abartmanın alemi yok' diyerek projeyi karalamaya çalıştılar
OYNAT 01:26
Bayraktar Kızılelma hazımsızlığı: 'Abartmanın alemi yok' diyerek projeyi karalamaya çalıştılar
Yeniden Diriliş Partisi Genel Başkanı İsa İlyasoğlu, katıldığı canlı yayında Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'yı karalamaya çalıştı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Kızılelma prototipi önünde çekilen fotoğrafını eleştiren İlyasoğlu, 'Zaten bu uçak maket. Bunu sacdan tahtadan veya karbondan yapıp boyatmışlar üstünü. Tamam bu başlangıçtır ama şu bunu abartmanın alemi yok. Milleti kandırmanın alemi yok.' ifadelerini kullandı.

"ONU GİDİP PERŞEMBE PAZARINDAN ALACAKSIN"

"Onun altında tekerler var görüyor musunuz? Uçağı tartar mı o ya... O tekerlerin hiçbiri 500 kilodan fazlasını tartmaz." ifadesini kullanan İlyasoğlu, "Bunu normalde Şişli Motor Meslek Lisesi öğrencileri de yapar. Onu gidip perşembe pazarından alacaksın..." diye konuştu.

Bayraktar KIZILELMA'da ilk test başarıyla tamamlandı
OYNAT 01:30
Bayraktar KIZILELMA'da ilk test başarıyla tamamlandı
Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı. Testin başarıyla tamamlandığını sosyal medya hesabından duyuran firma paylaşımda 'Milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz insansız savaş uçağımız Bayraktar KIZILELMA'nın ilk Motor Entegrasyon Testi'ni başarıyla tamamladık' ifadelerini kullandı.

İnsanız süpersonik Türk savaş uçağı uçuşa hazırlanıyor: Kızılelma motor çalıştırdı
OYNAT 03:23
İnsanız süpersonik Türk savaş uçağı uçuşa hazırlanıyor: Kızılelma motor çalıştırdı
İHA, SİHA, Milli Muharip Uçak, Hürjet ve Atak derken Türk savunma sanayi muharebe sahasında yeni bir devrim daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 2023 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi beklenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağında kritik bir eşik daha aşıldı. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine Kızılelma'da görenleri heyecanlandıran son gelişmeyi ele aldı..
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