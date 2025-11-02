İşletmelere üçüncü nefes yolda

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, finansmana erişim sıkıntısını hafifletmek amacıyla hayata geçirdikleri düşük faizli Nefes Kredisi'ne ilişkin, "Toplam 55 milyar lira ile küçük ölçekteki üyelerimize ulaştık. Şimdi talepler devam ediyor. İnşallah yakın zamanda 3'üncüsünü de başlatacağız" dedi. Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) düzenlenen sanayicilerle istişare toplantısında konuştu. Türkiye'nin son 40 senede tarım ağırlıklı bir ekonomiden bir sanayi devine dönüştüğünü ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Türkiye bugün İtalya, Çin, Rusya, İsrail dahil bu coğrafyanın tamamında en büyük sanayi devi olan ülke konumuna geldi. Burada da Türk özel sektörünün müthiş bir başarı hikayesi var. Düşünebiliyor musunuz, 3 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye'den bugün 270 milyar dolar sanayi ürünü satıyoruz" dedi.

ÇİN'E KARŞI STRATEJİ ŞART

Hisarcıklıoğlu, Uzak Doğu'dan gelen Çin başta olmak üzere çoğu dampingli ithalatın yol açtığı, haksız ve yıkıcı rekabetle karşı karşıya olduklarına dikkati çekerek, ülke olarak buna karşı strateji oluşturmak gerektiğini vurguladı. Geleneksel pazarlarda giderek artan Çin rekabeti, agresif fiyatlanmaya karşı ihracatçılara uzun vadeli ve düşük maliyetli finansın sağlanması gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Küresel değerleri üretimle markalaşan, teknolojiyle büyüyen bir sanayi ülkesi bizim hedefimiz olmak durumunda. Bu dönüşüm yalnız ekonomiyi değil Türkiye'nin gelecekteki rekabet gücünü de şekillendirmekte. Sanayicimiz de buna uygun dönüşmeli, kamunun da desteğine ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.

SANAYİMİZİ KORUYALIM

Girdi maliyetlerindeki artış, son dönem kredi maliyetlerinin yüksek olması ve krediye erişimdeki sıkıntılar bulunduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, "Emek yoğun sektörlerimizde ciddi sıkıtılar yaşanıyor. Buralardaki firmalarımız aslında hepimizin, ülkemizin ortak değeri. Onları korumalı ve desteklemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu. Hisarcıklıoğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) başta olmak üzere, finansmana erişim sıkıntısını bir nebze olsun hafifletmek üzere TOBB Nefes Kredisi'ni başlattıklarını paylaşarak, şunları kaydetti:

İHTİYAÇ ÇOK AMA BİR DAMLA SU

"Önce 30 milyar lira onay almıştık. Düşük faizli, kredi 30 milyar lira ki 30 milyar denizde bir damla su. İhtiyacımız çok ama bir damla su. Bu, sanayici kardeşlerimiz için küçük ölçekli üyelerimiz açısından önemliydi. Onlara ulaştırdık. Zaten 30 milyar lira, 2 günde bitti. Hemen akabinde yine 2'nci paketin iznini aldık. 25 milyar liralık 2'nci paketin onayını aldık. Toplam 55 milyar lira ile küçük ölçekteki üyelerimize ulaştık. Şimdi talepler devam ediyor. İnşallah yakın zamanda 3'üncüsünü de başlatacağız. Başkanlarımla birlikte bunları da takip edip sonuçlandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."











