Dedesinden kalma yöntemi uyguladı, her biri 20 kiloya ulaştı: Sivas'ta eşi benzeri yok

Duruma göre 10 kilo gelen lahana da var, 20 kilo gelen de. Sarmalık da gevşek olanlardır, onları sarmalık olarak satıyoruz. Çok sıkı olanları da turşuluk olarak veriyoruz. Eken az, yerli müşteri çok. Bu bakımdan satışlarımız iyi, müşteri bakımından şuan bir sıkıntı yaşamıyoruz. Nisan ayının sonlarında ekiyoruz, Kasım sonu Aralık ayına kadar hasadımız devam ediyor. Bir taraftan da ürünlerimizden çıkarttığımız tohumlarımızı alıyoruz ki seneye de ekelim. Dışarıdan tohum almaya hiç ihtiyaç duymadık. Kendi ektiğimizden topladıklarımız bizim başımızdan aşıyor. İsteyenlere de veriyoruz" diye konuştu.