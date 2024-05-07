İsrail ekonomisine büyük darbe: 5 Müslüman ülke İsrail'e yük taşıyan gemileri limanlarına yanaştırmayacak

Türkiye’nin bu cesur adımı, Gambiya’nın başkenti Banjul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'ne katılan Müslüman ülkelerin de gündemine girdi. İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımı durdurması ve insani yardımların bölgele ulaşması için birçok adım atan Türkiye, diğer ülkelere de ilham verdi.





Filistin’de soykırım yapan İsrail’i tedirgin eden Türkiye yaptırımlarını örnek alan birçok Müslüman ülke, benzer adımları atmaya hazırlanıyor. 5 Müslüman ülkenin İsrail Limanları’na uğrayıp yük alan veya İsrail limanlarına yük taşıyan gemileri kıyılarına yanaştırmama kararı almayı konuştuğu ifade edildi.









İSLAM ÜLKELERİ STRATEJİK KONUMDA





İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) İsrail’e sınırı bulunan Lübnan, Suriye, Ürdün, Mısır’ında aralarında bulunduğu 57 üyesi bulunuyor. Bölge ticaretinde önemli rol oynayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Irak ve İran’ın sahip olduğu konum, İsrail ile ticareti durdurmada hayati önem taşıyor. Özellikle Basra Körfezi’ne kıyısı olan ülke limanları, Uzak Doğu çıkışlı malların İsrail’e ulaşmasında kilit noktalarda bulunuyor.









SOYKIRIMCI TEDİRGİN





Husiler’in İsrail varışlı ve İsrail limanlarından çıkış yapan yük gemilerini hedef alması, bölgeyi kan gölüne çeviren Tel Aviv yönetimi ile batılı destekçilerini tedirgin etmişti.





Ancak Türkiye’nin şiddet içermeyen ekonomik yaptırımları, daha çok konuşulmaya başlandı. ABD ve Avrupa medyasının dikkatle izlediği Türkiye adımları, Afrika ülkelerine de cesaret veriyor. Geçtiğimiz ay bini aşkın kalemden oluşan 53 ürün grubunun İsrail’i satışını durduran Türkiye’nin; ardın da İsrail ile hem ihracatı hem ithalatı kapsayacak şekilde bütün ticaretini askıya alması örnek bir davranış oldu.





SÜVEYŞ KANALI AKSAYINCA AFRİKA ÖNE ÇIKTI





İsrail’in 7 aydır sürdürdüğü katliamlar, bölgeyi patlamaya hazır bir hal aldı. Ateş hattına dönen Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı’ndan Akdeniz’e geçemeyen ticari gemiler, rotayı Afrika’nın en güney ucu olan Ümit Burnu’na kırıyor. Hem zaman hem enerji maliyetini 3-4 katına çıkaran bu mecburi güzergah değişikliği Afrika kıyılarındaki limanların önemini artırdı.





Kıtanın en güney ucunu dolaşmak zorunda kalan gemiler, seyahatleri boyunca hem doğu hem batı kıyılarındaki birçok ülkenin limanlarına yanaşmak zorunda kalıyor. Stratejik konumdaki Afrika ülkelerindeki limanların İsrail varışlı ve İsrail’e yük taşıyan gemileri kapatılması, hem eli kanlı soykırımcı Tel Aviv yönetimini hem de destekçisi ülkeleri zor durumda bırakabilir.





NETENYAHU’NUN AFRİKA PLANI ÇÖKÜYOR





İsrail’in son yıllarda giriştiği Afrika eli ilişkileri derinleştirme girişimleri, Gazze’de yaptığı soykırımla çöktü. İsrail’in 2016’da başlattığı Afrika açılımı, Golan’daki işgal ve ardından da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki ABD’nin Kudüs kararını tanımama oylamasında İsrail için bir diplomatik felaketle sonuçlanmıştı. Gazze’deki katliamlarla derinleşen Afrika’daki İsrail karşıtlığı, birçok Müslüman ülkenin limanlarını kapatmasıyla sonuçlanabilir.



