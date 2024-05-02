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Ekonomi

Türkiye İsrail ile tüm ticareti durdurdu

ABD merkezli Bloomberg'in haberine göre; Türkiye, terör devleti İsrail ile bütün ticareti durdurarak ambargo uygulama kararı aldı.

Hüseyin Berk
18:39 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:01 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Bloomberg'te yer alan 'Türkiye, İsrail'e tüm ticareti durdurdu' başlıklı haber.
Bloomberg'te yer alan 'Türkiye, İsrail'e tüm ticareti durdurdu' başlıklı haber.

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'e konuşan iki Türk yetkiliye göre; Türkiye, İsrail'e ihracatı ve İsrail'den tüm ithalatı durdurdu.

Bloomberg'de yer alan 'Yetkililer, Türkiye'ni̇n İsrail ile tüm ti̇careti durdurduğunu açıkladı' başlıklı haber

Türkiye, geçen ay Gazze'deki soykırım saldırıları nedeniyle terör devleti İsrail'e inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunun ihracatını kısıtlamıştı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada,
"İsrail'in, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 6 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde yürüttüğü ve ayrım gözetmeden masum Filistin halkına ve sivil yerleşim yerlerine yönelik topyekün katliamda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizin sayısı 33 binin, yaralı sayısı yüzbinlerin üzerindedir. Bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Gazze Şeridi yerle bir olmuş, büyük bir yıkıma uğramıştır"
ifadeleri yer almıştı.

Hamas yöneticisi Ebu Zuhri: Türkiye'nin Gazze'ye diplomatik ve insani desteğini takdir ediyoruz

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Türkiye ile Hamas arasındaki ilişkiler ile Türkiye'nin, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik yardımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ebu Zuhri, yaptığı açıklamada, Hamas ile Türkiye arasındaki ilişkileri "seçkin" olarak nitelendirerek, Türkiye'nin hem diplomatik hem insani yardım konusunda Gazze'ye verdiği destekten övgüyle söz etti. Türkiye'nin Gazze'yle resmi ve halk düzeyindeki dayanışmasını takdir eden Ebu Zuhri, "Resmi olarak Türk hükümetinin yürüttüğü diplomatik ve yardım çabaları oldukça iyi, bunu takdir ediyoruz ve bu desteğin geliştirilmesi çağrısında bulunuyoruz çünkü Gazze'yi hedef alan bir Batılı koalisyonla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.


#Türkiye
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#Bloomberg
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