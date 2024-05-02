Türkiye İsrail ile tüm ticareti durdurdu

Bloomberg'te yer alan 'Türkiye, İsrail'e tüm ticareti durdurdu' başlıklı haber.
ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'e konuşan iki Türk yetkiliye göre; Türkiye, İsrail'e ihracatı ve İsrail'den tüm ithalatı durdurdu.
Türkiye, geçen ay Gazze'deki soykırım saldırıları nedeniyle terör devleti İsrail'e inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunun ihracatını kısıtlamıştı.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada,
"İsrail'in, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 6 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde yürüttüğü ve ayrım gözetmeden masum Filistin halkına ve sivil yerleşim yerlerine yönelik topyekün katliamda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizin sayısı 33 binin, yaralı sayısı yüzbinlerin üzerindedir. Bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Gazze Şeridi yerle bir olmuş, büyük bir yıkıma uğramıştır"
ifadeleri yer almıştı.
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1 saat önce