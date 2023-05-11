İstanbul Antalya arası 4 saate düşecek: Bakan Karaismailoğlu ilk kez açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Gabar'daki petrol müjdesine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakan Dönmez "3 yıla kadar 80 ila 100 kuyu açmayı planlıyoruz. İlk kuyudan elde edilen bilgiler sahadan 100 bin varil petrol alabileceğimiz yönünde. Biz geçtiğimiz yılı 65 bin varil ile kapattık. Ülke olarak 850 bin varil tüketimimiz var. Geçen sene iç ihtiyacımız yüzde 10'unu karşılıyor. İki saha da önümüzdeki 20-25 yıl üretim yapabilir. En kalitelisi en son keşfettiğimiz petrol oldu" dedi.