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Ekonomi
İstanbul Boğazı'ndan ilk altı ayda 19 bin 277 gemi geçti

İstanbul Boğazı'ndan ilk altı ayda 19 bin 277 gemi geçti

11:27, 06/08/2026, Perşembe
AA
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İstanbul Boğazı'ndan ilk altı ayda 19 bin 277 gemi geçti
Boğaz'da en az yük şubat ayında, en fazla yük mayısta taşındı.

İstanbul Boğazı'ndan bu yılın ilk yarısında 19 bin 277 geminin geçtiği belirlendi.

Ocak-haziran döneminde Boğaz'dan geçen gemilerin 12 bin 254'ü kılavuz kaptan hizmeti aldı. Aynı dönemde 6 bin 814 genel kargo ile 3 bin 757 dökme yük gemisi Boğaz'ı kullandı.

Boğaz'da, geçen yılın aksine 300 metreden büyük gemiler bu yılın ilk üç ayında geçiş yapmazken, nisan-mayıs-haziran döneminde 26 gemi geçti. Geçen gemilerin 919’unun 250-300 metre, 1276’sının 200-250 metre, 4 bin 937’sini 150-200 metre, 6 bin 924’ünün 100-150 metre, 5 bin 195’inin 100 metreden küçük olduğu kayıtlara geçti.

İstanbul Boğazı'ndan ocak-haziran döneminde kimyasal yük taşıyan 899 tanker de geçti. Yılın ilk yarısında 625 barç, 3 bin 757 dökme yük gemisi, 23 çimento gemisi, 2 bin 69 konteyner gemisi, 6 bin 814 genel kargo gemisi, 283 canlı hayvan taşıyan gemi, 20 savaş gemisi, 290 yolcu gemisi, 116 Ro-Ro, 3 bin 201 türü belirtilmemiş tanker, 392 sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan tanker, 137 römorkör, 45 araç taşıyan gemi ve 606 diğer türlerdeki gemi Boğaz'ı kullandı.

En çok gemi yükü mayısta taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının verilerine göre, bu dönemde İstanbul Boğazı'nı kullanan gemilerin, taşıdığı yüklerle birlikte toplam ağırlığı 301 milyon 539 bin 517 groston olarak hesaplandı.

Boğaz'da en az yük şubat ayında, en fazla yük mayısta taşındı.

İstanbul Boğazı'nı ocakta 42 milyon 127 bin 586 groston ağırlığında 3 bin 25, şubatta 41 milyon 343 bin 780 groston ağırlığında 2 bin 687, martta 51 milyon 711 bin 485 groston ağırlığında 3 bin 483, nisanda 54 milyon 454 bin 533 groston ağırlığında 3 bin 370, mayısta 58 milyon 467 bin 59 groston ağırlığında 3 bin 492, haziranda 53 milyon 435 bin 74 groston ağırlığında 3 bin 220 gemi kullandı.

Gemi sayısı geçen yıla göre azaldı

İstanbul Boğazı'ndan bir günde ortalama 107 geminin geçtiği hesaplandı. Boğaz'ı kullanan gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre azaldığı tespit edildi.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde Boğaz'ı kullanan 19 bin 381 gemiyle 291 milyon 782 bin 798 groston yük taşınmıştı.

İstanbul Boğazı'ndan 2024 yılının ilk yarısında 20 bin 780 gemiyle 268 milyon 380 bin 898 groston, 2023 yılının ilk yarısında 19 bin 338 gemiyle 305 milyon 945 bin 7 groston yük taşınmıştı.


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Başlıklar :İstanbul Boğazıistatistikyük gemisi
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