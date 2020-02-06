İstanbulluların en çok tercih ettiği restoran: Sardunya Senelerdir hem turistlerin hem de İstanbulluların en çok tercih ettiği restoran olan Sardunya, 14 Şubat için aşk dolu bir menü sunmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi 06 Şubat 2020, 11:26 Son Güncelleme: 06 Şubat 2020, 11:28 Yeni Şafak