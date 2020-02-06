İstanbulluların en çok tercih ettiği restoran: Sardunya

İstanbul Boğaz’ının romantik atmosferinde hafızalarda yer etmiş unutulmaz aşk şarkıları eşliğinde planlanan gecede mutfak Şefi Çiğdem Alagök ve ekibinin imzasını taşıyan özel gurme lezzetlerin olduğu menu, misafirlere ikram edilecek özel yapım bir içecek ile başlayacak.
- ‘’Cook and Brew with Love’’ menüsünün ilk yemeği Zencefil Soslu Dana Carpaccio, devamında aşk kadar acılı karides roll, ana yemek öncesinde servis edilecek olan finike limonlu sorbe sonrasında yerini Kış Sebzeri ile harmanlanmış Dana Küreğe veya fırında Somon’a bırakacak.
Tatlı olarak Kızılcık sosulu Bitter Çikolatalı Sufle ve şefin hazırlamış olduğu sıcak aromatik çay ile noktalanacak. Hafızalarda iz bırakacak lezzetleri, İstanbul’un eşsiz manzarası ile buluşturmak istiyorsanız rezervasyon yaptırmakta geç kalmayın.
0212 249 1092 Meclis-I Mebusan Caddesi No:22 Salıpazarı