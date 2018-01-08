İstanbul’un en uzun otobüs hatları

Haber Merkezi 08 Ocak 2018, 10:22 Yeni Şafak

İstanbul’da son yıllarda ulaştırmaya yapılan yatırımlarla toplu ulaşım alternatifleri arttı. Ancak kentin iki ucu arasında hizmet veren öyle otobüs hatları var ki, yolculuk yapan vatandaşların kat ettikleri mesafe hayret edilecek seviyelere çıkabiliyor.





İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (İETT) bünyesinde yüzlerce hat bulunuyor. Çeşitli analiz ve yöntemler kullanılarak, en etkin verimli hatlar oluşturulurken, artan nüfus sayısı ile halktan gelen talepler de değerlendiriliyor. Bazı hatların uzunlukları ise dikkat çekiyor. İstanbul’daki en uzun 5 otobüs hattını sizler için araştırdık...