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İstanbul'daki bazı otobüs hatlarının uzunlukları dikkat çekiyor.

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İstanbul’un en uzun otobüs hatları

Haber MerkeziYeni Şafak
İstanbul’da son yıllarda ulaştırmaya yapılan yatırımlarla toplu ulaşım alternatifleri arttı. Ancak kentin iki ucu arasında hizmet veren öyle otobüs hatları var ki, yolculuk yapan vatandaşların kat ettikleri mesafe hayret edilecek seviyelere çıkabiliyor.


İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (İETT) bünyesinde yüzlerce hat bulunuyor. Çeşitli analiz ve yöntemler kullanılarak, en etkin verimli hatlar oluşturulurken, artan nüfus sayısı ile halktan gelen talepler de değerlendiriliyor. Bazı hatların uzunlukları ise dikkat çekiyor. İstanbul’daki en uzun 5 otobüs hattını sizler için araştırdık...

6KART
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  1. Hayatı kolaylaştırıyor
  2. 139A – Harem/Şile-Ağva (102 km)
  3. 303B – Silivri Cezaevi/Otogar (87 km)
  4. 500T – Tuzla Şifa Mahallesi/Cevizlibağ (77 km)
  5. 139 – Üsküdar/Şile (67 km)
  6. 404 – Yalıköy-Karacaköy/Çatalca (61 km)

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Hayatı kolaylaştırıyor

İstanbul'un dört bir yanında hizmet veren İETT, vatandaşların ulaşım sorununu büyük oranda kolaylaştırıyor. Hizmet veren 640 hat ve uzunlukları değerlendirildiğinde içlerinde öyleleri var ki, uzunluk mesafesiyle vatandaşların ihtiyacına çözüm sunuyor.

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139A – Harem/Şile-Ağva (102 km)

102 kilometrelik mesafesiyle 139A Harem-Şile- Ağva otobüsü, İstanbul’un en uzun otobüs hattı olarak dikkat çekiyor.

72 duraktan oluşan hatta tek yön sefer süresi 195 dakikada kat ediliyor.

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303B – Silivri Cezaevi/Otogar (87 km)

87 kilometrelik mesafesiyle 303B Silivri Cezaevi-Otogar otobüsü, İstanbul’un en uzun ikinci otobüs hattı olma özelliği taşıyor.

54 duraktan oluşan hatta tek yön sefer süresi 100 dakikayı buluyor.

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500T – Tuzla Şifa Mahallesi/Cevizlibağ (77 km)

İstanbul’da toplu taşıma deyince akıllara ilk gelen ‘güneş batmayan hat’ 500T, kentin efsanelerinden biri olarak biliyor. 75 duraktan oluşan hatta tek yön sefer süresi 120 dakika sürüyor.

Sosyal medyada tam bir efsane hat olan 500T ile ilgili yapılan espriler, karikatürler sayesinde hattı duymayan kalmadı.

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139 – Üsküdar/Şile (67 km)

67 kilometrelik mesafesiyle 139 Üsküdar-Şile otobüsü, İstanbul’un en uzun hatları arasında yer alıyor.

63 duraktan oluşan hatta tek yön sefer süresi 180 dakikada kat ediliyor.

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404 – Yalıköy-Karacaköy/Çatalca (61 km)

61 kilometrelik mesafesiyle 404 Yalıköy-Karacaköy otobüsü, İstanbul’un en uzun beşinci otobüs hattı olarak dikkat çekiyor.

Söz konusu hatta tek yön sefer süresi 85 dakika sürüyor.

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İstanbul’un en uzun otobüs hatları

Haber MerkeziYeni Şafak
FİHRİST

İstanbul’un en uzun otobüs hatları

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