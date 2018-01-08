İstanbul’un en uzun otobüs hatları
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (İETT) bünyesinde yüzlerce hat bulunuyor. Çeşitli analiz ve yöntemler kullanılarak, en etkin verimli hatlar oluşturulurken, artan nüfus sayısı ile halktan gelen talepler de değerlendiriliyor. Bazı hatların uzunlukları ise dikkat çekiyor. İstanbul’daki en uzun 5 otobüs hattını sizler için araştırdık...
500T – Tuzla Şifa Mahallesi/Cevizlibağ (77 km)
İstanbul’da toplu taşıma deyince akıllara ilk gelen ‘güneş batmayan hat’ 500T, kentin efsanelerinden biri olarak biliyor. 75 duraktan oluşan hatta tek yön sefer süresi 120 dakika sürüyor.
Sosyal medyada tam bir efsane hat olan 500T ile ilgili yapılan espriler, karikatürler sayesinde hattı duymayan kalmadı.
Abi 500T çok iyi değil mi ya şehirler arası otobüs gibi sabah biniyon akşam oradasın— VİLDANELLA🌹 (@viloji) 2 Ocak 2018
Aşkımı inkar edersen 500T otobüs şoförü olasın.— Büşranisa Yeşilyurt (@lampides_) 1 Ocak 2018
Üstünde güneşin batmadığı otobüs olan 500T 'de onlaynım✋— İsmail KILIÇASLAN (@ismailll56) 21 Kasım 2017