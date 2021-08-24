Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş’ta irili ufaklı onlarca balık tesisi yer alıyor. Kentin birçok noktasında yer alan balık tesislerinde üretim tam hız devam ediyor. Türkiye’nin ilk alabalık üretim tesislerinden biri de Tekir Mahallesi’nde bulunuyor.

Su kaynakları açısından bereketli bir bölgeye sahip olan tesisteki dev havuzlarda üretilen balıklardan, yıllık yaklaşık 200 ton ürün elde ediliyor.

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Kahramanmaraş geneli irili ufaklı tesislerde üretilen alabalıklar yurtiçi başta olmak üzere, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine gönderiliyor.

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50’nin üzerindeki tesislerde yılda ortalama 7 bin ton balık elde edilirken, yaklaşık 155 milyon lira da gelir sağlanıyor.

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Balık üreticisi Özkan Kekeç, “Balık satışlarından memnunuz, doğal ve sağlık açısından faydalı olan balığın tüketilmesini öneriyoruz” dedi.

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Savaş Kısacık ise pandemide balık tüketiminin artığını söyledi.

İHA

Balık cenneti Kahramanmaraş’ta balık festivalinin de yapılacağını söyleyen Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, “Kahramanmaraş’ta onlarca balık tesislerinde yılda ortalama 7 bin ton alabalık üretiliyor. Bu güzelliği ise balık festivali ile taçlandırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.