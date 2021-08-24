Ekonomi Kahramanmaraşta üretilen alabalık 50den fazla ülkeye ihraç ediliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor

Alabalık üretiminde Türkiye'de önemli bir merkez konumuna gelen Kahramanmaraş’ta, yılda ortalama 7 bin ton balık üretilerek 50’nin üzerinde ülkeye ihracat yapılıyor. Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, kentteki balıkçılıkla ilgili yaşanan güzelliği bir balık festivali ile taçlandırmayı planladıklarını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Kahramanmaraşta üretilen alabalık 50den fazla ülkeye ihraç ediliyor
Dev havuzlarda üretilen balıklardan, yıllık yaklaşık 200 ton ürün elde ediliyor.

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş’ta irili ufaklı onlarca balık tesisi yer alıyor. Kentin birçok noktasında yer alan balık tesislerinde üretim tam hız devam ediyor. Türkiye’nin ilk alabalık üretim tesislerinden biri de Tekir Mahallesi’nde bulunuyor.

Su kaynakları açısından bereketli bir bölgeye sahip olan tesisteki dev havuzlarda üretilen balıklardan, yıllık yaklaşık 200 ton ürün elde ediliyor.

İHA

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Kahramanmaraş geneli irili ufaklı tesislerde üretilen alabalıklar yurtiçi başta olmak üzere, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine gönderiliyor.

İHA

50’nin üzerindeki tesislerde yılda ortalama 7 bin ton balık elde edilirken, yaklaşık 155 milyon lira da gelir sağlanıyor.

İHA

Denizi olmayan kentten 15 ülkeye balık ihracatı
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Denizi olmayan kentten 15 ülkeye balık ihracatı

Balık üreticisi Özkan Kekeç, “Balık satışlarından memnunuz, doğal ve sağlık açısından faydalı olan balığın tüketilmesini öneriyoruz” dedi.

İHA

Savaş Kısacık ise pandemide balık tüketiminin artığını söyledi.

İHA

Balık cenneti Kahramanmaraş’ta balık festivalinin de yapılacağını söyleyen Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, “Kahramanmaraş’ta onlarca balık tesislerinde yılda ortalama 7 bin ton alabalık üretiliyor. Bu güzelliği ise balık festivali ile taçlandırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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