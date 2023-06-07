Karadeniz Bölgesi'ndeki selden etkilenen işletmelere 300 bin liralık acil destek kredisi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlattığı yeni programı "Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği" ile deprem bölgesindeki işletmelere 300 bin liraya kadar geri ödemesiz konteyner desteği verilecek. Destek programı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen il ve ilçelerde geçerli olacak.