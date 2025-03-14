Katar Emiri açık talimat verdi: Suriye'ye günlük 2 milyon metreküp gaz tedariki sağlanacak

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Katar Kalkınma Fonunun sağladığı destekle Suriye'ye doğal gaz tedarik edilmesini içeren proje başlatıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Suriye Elektrik Bakanı Ömer Şakruk, Katar'ın sağladığı fon sayesinde günlük 2 milyon metreküp doğal gaz tedarikinin Suriye'nin enerji sektörünü destekleyeceğini ifade etti.

Şakruk, Ürdün üzerinden gelecek gazla ilk etapta günlük 400 megavat elektrik üretileceğini belirterek, "Bu sayede elektrik arzı günde 2 ila 4 saat artırılacak. Bu, vatandaşların günlük yaşamlarını olumlu yönde etkileyecek ve ülkedeki kritik sektörleri destekleyecek." dedi.