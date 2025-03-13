BM toplantısında Suriye adına tarihi adım: Kadın İşleri Direktörü Aisha al Dibs video mesajla katıldı

"Bu toplantıda bir araya gelmemiz, toplumsal cinsiyete duyarlı sosyal koruma mekanizmalarının yenilikçi finansman yollarını keşfetmek için büyük bir fırsattır. Dünya, benzeri görülmemiş insani krizlerle mücadele ederken, 120 milyondan fazla insan zorla yerinden edilmiştir. Bu kişiler arasında en büyük yükü kadınlar ve genç kızlar taşımaktadır. Yerinden edilmek, sadece evsiz kalmak değil, aynı zamanda güvenlikten, eğitimden ve fırsatlardan mahrum kalmak anlamına da gelir. Geleneksel insani yardımlar kritik bir rol oynasa da, uzun vadeli bir çözüm değildir. Bu nedenle, sürdürülebilir ve yenilikçi finansman modellerine yönelmeliyiz."