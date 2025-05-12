Kazakistan'dan yatırımcılara açık davet: 10 yıllık vize alabilecekler

Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde uygulanan benzer vize programlarından ilham alarak geliştirilen bu model, Kazakistan'ın küresel ekonomiye entegrasyon konusundaki kararlılığını gösteriyor. Yeni vize sistemi, yabancı sermaye ve teknolojinin ülkeye girmesini teşvik etmeyi ve girişimciliği desteklemeyi amaçlıyor.

Türk yatırımcılara çağrı

Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, konuyla ilgili açıklamasında özellikle Türk yatırımcılara çağrıda bulundu. Amankul, "Türkiye ile Kazakistan arasında güçlü tarihi ve kültürel bağlar var. Şimdi bu bağı ekonomik alanda daha da derinleştirme zamanı" dedi.





Başkonsolos, 2005'ten bugüne Türkiye'den Kazakistan'a 5,6 milyar dolar tutarında doğrudan yatırım çekildiğini, bunun %44,6'sının (2,5 milyar dolar) son beş yılda gerçekleştiğini belirtti. Bu süreçte lojistik, turizm, madencilik, kimya sanayi ve tarım gibi çeşitli sektörlerde önemli yatırım projelerinin hayata geçirildiğini vurguladı.



