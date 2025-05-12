Kazakistan'dan yatırımcılara açık davet: 10 yıllık vize alabilecekler

Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu, ülkeye yatırım yapmayı düşünen yabancı yatırımcılara yönelik yeni bir vize uygulaması başlattığını duyurdu. Kazakistan'ın hayata geçirdiği yeni uygulamaya göre Kazak şirketlerine veya yerli menkul kıymetlere en az 300.000 dolar tutarında yatırım yapan yabancılar, 10 yıla kadar ikamet izni veren "yatırım vizesi" alabilecek.
Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde uygulanan benzer vize programlarından ilham alarak geliştirilen bu model, Kazakistan'ın küresel ekonomiye entegrasyon konusundaki kararlılığını gösteriyor. Yeni vize sistemi, yabancı sermaye ve teknolojinin ülkeye girmesini teşvik etmeyi ve girişimciliği desteklemeyi amaçlıyor.
Türk yatırımcılara çağrı
Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, konuyla ilgili açıklamasında özellikle Türk yatırımcılara çağrıda bulundu. Amankul, "Türkiye ile Kazakistan arasında güçlü tarihi ve kültürel bağlar var. Şimdi bu bağı ekonomik alanda daha da derinleştirme zamanı" dedi.
Başkonsolos, 2005'ten bugüne Türkiye'den Kazakistan'a 5,6 milyar dolar tutarında doğrudan yatırım çekildiğini, bunun %44,6'sının (2,5 milyar dolar) son beş yılda gerçekleştiğini belirtti. Bu süreçte lojistik, turizm, madencilik, kimya sanayi ve tarım gibi çeşitli sektörlerde önemli yatırım projelerinin hayata geçirildiğini vurguladı.
Amankul, "Yeni Yatırım Vizesi uygulamamız, yatırımcılar için Kazakistan'da uzun vadeli projelere adım atmak adına eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Tüm yatırımcılarımızı bu sürecin sunduğu avantajları değerlendirmeye ve Kazakistan'ın büyüyen ekonomik ortamına katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.