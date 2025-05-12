Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Kazakistan'dan yatırımcılara açık davet: 10 yıllık vize alabilecekler

Kazakistan'dan yatırımcılara açık davet: 10 yıllık vize alabilecekler

13:2612/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kazakistan'dan 10 Yıllık Yatırım Vizesi ile Yatırımcılara Davet
Kazakistan'dan 10 Yıllık Yatırım Vizesi ile Yatırımcılara Davet

Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu, ülkeye yatırım yapmayı düşünen yabancı yatırımcılara yönelik yeni bir vize uygulaması başlattığını duyurdu. Kazakistan'ın hayata geçirdiği yeni uygulamaya göre Kazak şirketlerine veya yerli menkul kıymetlere en az 300.000 dolar tutarında yatırım yapan yabancılar, 10 yıla kadar ikamet izni veren "yatırım vizesi" alabilecek.

Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde uygulanan benzer vize programlarından ilham alarak geliştirilen bu model, Kazakistan'ın küresel ekonomiye entegrasyon konusundaki kararlılığını gösteriyor. Yeni vize sistemi, yabancı sermaye ve teknolojinin ülkeye girmesini teşvik etmeyi ve girişimciliği desteklemeyi amaçlıyor.

Türk yatırımcılara çağrı

Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, konuyla ilgili açıklamasında özellikle Türk yatırımcılara çağrıda bulundu. Amankul, "Türkiye ile Kazakistan arasında güçlü tarihi ve kültürel bağlar var. Şimdi bu bağı ekonomik alanda daha da derinleştirme zamanı" dedi.


Başkonsolos, 2005'ten bugüne Türkiye'den Kazakistan'a 5,6 milyar dolar tutarında doğrudan yatırım çekildiğini, bunun %44,6'sının (2,5 milyar dolar) son beş yılda gerçekleştiğini belirtti. Bu süreçte lojistik, turizm, madencilik, kimya sanayi ve tarım gibi çeşitli sektörlerde önemli yatırım projelerinin hayata geçirildiğini vurguladı.


Amankul, "Yeni Yatırım Vizesi uygulamamız, yatırımcılar için Kazakistan'da uzun vadeli projelere adım atmak adına eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Tüm yatırımcılarımızı bu sürecin sunduğu avantajları değerlendirmeye ve Kazakistan'ın büyüyen ekonomik ortamına katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

#Kazakistan
#Yatırım Vizesi
#davet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çiçek ve süt dolunayı nedir? 12 Mayıs'ta Türkiye'de ne zaman, izlenecek mi?