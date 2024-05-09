Kırmızı et fiyatında gevşeme başladı

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci son dönemde kırmızı et fiyatlarında görülen dalgalanmaları değerlendirdi. Bir süredir artış eğiliminde olan kırmızı et fiyatlarının geçen haftadan itibaren gerilemeye başladığına işaret eden Tüfekci, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) uyguladığı tedbirlerin fiyatlara aşağı yönde etki ettiğinin belirtti.

ESK'nin yurt dışından getirdiği hayvanların kesilmesiyle kırmızı et fiyatlarında gerilemeye başladığını ifade eden Tüfekçi, “ESK büyük market gruplarına et tedarik ediyor, bu sayede büyük bir kesime bu etler belirlenen fiyattan sunulmuş oluyor. Kırmızı et fiyatlarında geçen hafta düşüş başladı. Düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. Kasap meslektaşlarım da kırmızı et satış fiyatlarında indirim yaptı. Ülkede karkas kesim fiyatları da kilogram başına 360 liraya geriledi" şeklinde konuştu.