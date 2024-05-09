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Ekonomi

Kırmızı et fiyatında gevşeme başladı

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci, yurt dışından getirilen hayvanların kesilmesiyle kırmızı et fiyatlarının gerilemeye başladığını belirterek, "Düşüşün devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

04:00 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:57 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci son dönemde kırmızı et fiyatlarında görülen dalgalanmaları değerlendirdi. Bir süredir artış eğiliminde olan kırmızı et fiyatlarının geçen haftadan itibaren gerilemeye başladığına işaret eden Tüfekci, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) uyguladığı tedbirlerin fiyatlara aşağı yönde etki ettiğinin belirtti.

KESİM FİYATI 360 TL’YE GERİLEDİ

ESK'nin yurt dışından getirdiği hayvanların kesilmesiyle kırmızı et fiyatlarında gerilemeye başladığını ifade eden Tüfekçi, “ESK büyük market gruplarına et tedarik ediyor, bu sayede büyük bir kesime bu etler belirlenen fiyattan sunulmuş oluyor. Kırmızı et fiyatlarında geçen hafta düşüş başladı. Düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. Kasap meslektaşlarım da kırmızı et satış fiyatlarında indirim yaptı. Ülkede karkas kesim fiyatları da kilogram başına 360 liraya geriledi" şeklinde konuştu.

ESK'den tedarik hamlesi

ESK'nin kurbanlık kesimi yapan vakıflara, et ve yemek işletmelerine hayvan tedarik ettiğinin altını çizen Tüfekci, bu durum sonrası Kurban Bayramı'ndan önce ilk defa fiyatların düştüğünü sözlerine ekledi.



#Kırmızı Et
#ESK
#Ticaret
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