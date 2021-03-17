Kısa çalışma ödeneğiyle çalışanlara 32 milyar lira ödendi

Tüm dünyada toplum sağlığı ve günlük hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgının yıkıcı etkilerini bertaraf etmek için mart 2020'de açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" Paketi ile birçok destek ve teşvik hayata geçildi. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamasından yararlanma şartları da kolaylaştırıldı.

Bu süreçte, kısa çalışma ödeneği hem işçi hem de işverenin kurtarıcısı olurken, ödenekten yararlanma imkanı da dönem dönem uzatılarak bugüne kadar geldi.

Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3,7 milyon çalışana 2020 yılında 27 milyar lira, bu yılın ilk iki ayında ise 5 milyar lira olmak üzere toplam 32 milyar lira ödeme yapıldı.

EKONOMİ Tüm kesimlere kalkan oldu: Ekonomik İstikrar Paketi uygulanmaya başladı

Uygulama bu ay sona erecek

Finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan kısa çalışma ödeneği, bu süreçte fonun en önemli gider kalemi oldu. 2020'de 66 milyar lira olan fonun toplam giderlerinin 27 milyar lirasını kısa çalışma ödeneği oluşturdu.

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Salgınına karşı alınan tedbirlere sağlanan kaynakların da etkisiyle İşsizlik Sigortası Fonu'nun gelir-gider dengesi değişti. Uzun yıllar sonra fonun giderleri gelirlerini geçti. Fonun 2020'de 38 milyar 270 milyon liralık gelirine karşın 66 milyar 599 milyon lira gideri oldu.

Bu süreçte, hem işçi hem de işverenin kurtarıcısı olan kısa çalışma ödeneği, normalleşme adımları doğrultusunda bu ay sona erecek.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı Ekonomik İstikrar Kalkanı'nı açıkladı: En düşük emekli maaşı 1500 lira oldu

OYNAT 00:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faiz' açıklaması: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmememiz gerekiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuşma yaptı. Erdoğan, 'Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? İstihdam yapabilir miyiz? Üretim yapabilir miyiz? Mümkün değil. Öyleyse bizim bu noktada çok daha dikkatli olmamız lazım. Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Bunun için sizlerle istişareye önem veriyoruz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: OECD, Türk ekonomisini dünyada salgından en az etkilenen 3'üncü ekonomi olarak göstermiştir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kuruluna hitap etti. Koronavirüs salgını döneminde Türk ekonomisinin geldiği noktaya değinen Erdoğan, 'OECD, Türk ekonomisini dünyada salgından en az etkilenen 3'üncü ekonomi olarak göstermiştir. Bütçe açığındaki kısmi artış konusunda dahi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden daha iyi durumdayız.' ifadelerini kullandı.

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