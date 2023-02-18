Konteyner bağışı 23 bini geçti: Yardımlar her geçen gün artıyor

Türkiye tek yürek olup depremin yaralarını sararken, afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için de konteyner üretimi arttı, vatandaşların yeni yuvalarına yerleştirilmesi için seferberlik ilan edildi. Bu çerçevede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gaziantep’te 1.522 konteynerin kurulumunu tamamlarken, bu sayıyı 15 bine çıkaracak. Bakanlığın yaptığı bu çalışmanın yanı sıra, yurt içi ve yurt dışından da depremzedelerin hizmetine sunulmak üzere 23.970 konteyner bağışı yapıldı.

İGA’DAN 350 AİLEYE YUVA

Konteyner seferberliğine İGA İstanbul Havalimanı da katıldı. Hatay’da tahsis edilen 30 dönüm arazi üzerinde kurulacak 350 konteynerlik kentin 350 aileye yuva olması hedefleniyor. 21 metrekarelik konteynerlerde mobilya, duş, tuvalet ve mutfak tezgahı olacak, 5-6 kişilik bir aile barınabilecek. Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) ise Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi koordinasyonunda 150 konteyner yerleşim yeri kuracak.

İKİ İL ÖNCELİKLİ OLDU

İC İbrahim Çeçen Vakfı da 1500 kişilik yeni konteyner kent kurumaya başladı. Vakıf adına çalışan Burhan Keleş, “Yaşam alanımızı bir hafta içerisinde hayata geçireceğiz. Mersin Büyükeceli beldesinde de 6 bin kişilik ikinci bir barınma alanında da çalışmalar devam ediyor”dedi. Beyoğlu Belediyesi de, Kahramanmaraş’ta 200 konteyner ev kurmak için harekete geçti.

BAKAN KURUM PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’teki konteyner ve geçici yapıların yapımına ilişkin video paylaştı. Bakan Kurum, paylaşımında, “Konteynerlerimiz kuruldu, geçici yapılarımız hızla yükseliyor. Tüm kurumlarımızla deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Mobil tuvalet üretimine devam

Erzurum’daki Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için mobil tuvalet üretimine devam ediyor. DSİ’nin kent yerleşkesindeki atölyelerde çalışma yapan ekipler, şu ana kadar 71 mobil tuvalet üretti. Deprem bölgesindeki iller için 100 mobil tuvalet yapımı için 15-20 kişilik ekipler 7/24 saat çalışıyor.











