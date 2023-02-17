Kamu bankalarından deprem bölgesine 72 milyarlık yardım

Kamu bankalarının deprem bölgesine sağladıkları destek miktarı toplamda 72 milyar liraya ulaşırken, sunulan diğer destekler, deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını hızlıca sarmasına yardımcı oluyor.

Ziraat Bankası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ziraat Finans Grubu'nun afetzedelere destek olmak için 21 milyar lirası AFAD'a nakdi bağış olmak üzere toplam 35 milyar liralık destek sağladığı bildirildi.

Ziraat Bankası'nın da diğer kamu bankaları gibi kredi geri ödemelerini faizsiz olarak ertelediği kaydedilen paylaşımda, depremde hayatını kaybeden vatandaşların borçlarının da silindiği aktarıldı.

Paylaşımda, bankanın kredi destek paketleriyle bölgeye uygun koşullarda finansman olanağı sunduğu belirtilerek, "Depremde zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar, KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz." denildi.

Paylaşımda, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerimize ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5 bin lira Nakit Avans tanımladık. Deprem bölgesindeki şubelerimizden işlem yapacak müşterilerimizden bankacılık işlem hizmet komisyonu almıyoruz. AFAD ve Türk Kızılayı’na Bankkart kredi kartı ile yapılan bağışları faizsiz taksitlendiriyoruz. Deprem bölgesi için ısınma, barınma, akaryakıt, tıbbi malzeme ve gıda yardımları yapıyoruz. Depremin ilk gününden itibaren bölgeye temel ihtiyaç malzemeleri gönderdik, göndermeye de devam ediyoruz. Deprem bölgesindeki çalışanlarımız, yakınları ve afetzedeler için çadır ve konteyner temin ediyoruz. Böylece 21 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 35 milyar lira katkı sağlıyoruz."

VakıfBank'ın destekleri

VakıfBank'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Deprem yaralarını sarmak için tek yürek olduğumuz bugünlerde nakdi bağıştan kredi borçlarının silinmesine kadar her türlü desteği veriyoruz. Toplam destek tutarımız 21 milyar TL'ye ulaşırken üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yapılan desteklerin detaylarına ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"VakıfBank Finans Grubu olarak acil ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak için AFAD'a 12 milyar TL nakdi bağış yapma kararı aldık. Kredi geri ödemelerimi faizsiz olarak erteliyoruz. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayri nakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31 Ağustos'a kadar 6 ay süreyle faizsiz erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimize de gerekli tüm kolaylıkları sağlayacağız."

2023 yılı boyunca bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerinin alınmayacağı bildirilen paylaşımda, "250 bin TL'ye kadar olan tarım kredilerini talep olmaksızın 1 yıl süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz tüm kredi kartı, bireysel ve ticari kredi borçlarını/taksitlerini ve borçlarını talebe bağlı olmaksızın 31 Mart 2023'e kadar 1 ay süreyle faizsiz erteliyoruz. Ayrıca, KOBİ ölçeğinden büyük firmalara olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirmek suretiyle en uygun çözümü üretiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların borçlarının silindiği de aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kredi destek paketlerimiz ile bölgemize uygun koşullarla finansman olanağı sağlıyoruz. Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz.

İlk günden itibaren bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerimize ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5 bin lira nakit avans tanımladık. Deprem bölgesindeki şubelerimizden işlem yapacak müşterilerimizden bankacılık işlem hizmet komisyonu almıyoruz. AFAD ve Türk Kızılayı’na VakıfBank kredi kartı ile yapılan bağışları faizsiz taksitlendiriyoruz. Deprem bölgesi için ısınma, barınma, akaryakıt, tıbbi malzeme ve gıda yardımları yapıyoruz. Depremin ilk gününden itibaren bölgeye temel ihtiyaç malzemeleri gönderdik, göndermeye de devam ediyoruz. VakıfBank Arama Kurtarma ekibimiz VAKUR, ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Deprem bölgesindeki talep eden çalışanlarımız, yakınları ve afetzedeler için çadır ve konteyner temin ediyoruz. Böylece 12 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 21 milyar lira katkı sağlıyoruz."

Halkbank'ın destekleri

Halkbank'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Halkbank Finans Grubu'nun, deprem bölgesine 7 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 16 milyar lira katkı sağladığı bildirildi.

Halkbank Finans Grubu olarak afetzedelere destek olmak için AFAD'a 7 milyar lira nakdi yardım yapma kararı alındığı ve kredi geri ödemelerinin faizsiz olarak ertelendiği anımsatılan paylaşımda, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırdığımız kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayri nakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31 Ağustos 2023'e kadar 6 ay süreyle faizsiz erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkandan yararlandırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, 2023 yılı boyunca bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerinin alınmayacağı ifade edilerek, "Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ ) gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırdığımız kredi borçlarını /taksitlerini ve tüm kredi kartı borçlarını talebe bağlı olmaksızın 31 Mart'a kadar 1 ay süreyle faizsiz erteliyoruz. Ayrıca, KOBİ ölçeğinden büyük firmalara olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirmek suretiyle en uygun çözümü üretiyoruz." denildi.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm müşterilerin (bireysel ve şahıs işletmeleri) kredi borçlarının, anapara ve faizleriyle birlikte silindiği belirtilen paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Kredi destek paketlerimizle bölgemize uygun koşullarla finansman olanağı sağlıyoruz. Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz. Bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerimize ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5 bin lira nakit avans tanımladık.

Deprem bölgesindeki şubelerimizden işlem yapacak müşterilerimizden bankacılık işlem hizmet komisyonu almıyoruz. AFAD ve Türk Kızılayı'na Paraf kredi kartıyla yapılan bağışları faizsiz taksitlendiriyoruz. Deprem Bölgesi için ısınma, barınma, akaryakıt, tıbbi malzeme ve gıda yardımları yapıyoruz Depremin ilk gününden itibaren bölgeye temel ihtiyaç malzemeleri gönderdik, göndermeye de devam ediyoruz. Deprem bölgesindeki çalışanlarımız, yakınları ve afetzedeler için çadır ve konteyner temin ediyoruz. Böylece 7 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 16 milyar lira katkı sağlıyoruz."







