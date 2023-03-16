Konut fiyatlarında yüzde 153'lük artış

Yerli otomobil Togg, yüzde 100 elektrikli modeli T10X’i Mart sonunda kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin yerli otomobili, daha hızlı, etkin ve verimli bir deneyim sunmak için Türkiye’nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açıyor.