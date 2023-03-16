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Ekonomi

Konut fiyatlarında yüzde 153'lük artış

Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,9 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 153,1, reel olarak ise yüzde 59,1 oranında arttı.

15:14 . 16/03/2023 Perşembe
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Ocak ayı Konut Fiyat Endeksi verisini açıkladı.


Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,9 oranında artarak 708,3 seviyesinde gerçekleşti.


Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 153,1 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 59,1 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 6, 6 ve 5,8 oranlarında artış gözlendi.


Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 154,4, 156,8 ve 149,9 oranlarında artış

gösterdi.




#Konut fiyatları
#Konut
#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
1 saat önce
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Konut fiyatlarında yüzde 153'lük artış
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