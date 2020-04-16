Ekonomi Konutta umut var Geçen yıla göre yüzde 3,4 artmış gösterdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Konutta umut var: Geçen yıla göre yüzde 3,4 artmış gösterdi

Türkiye genelinde martta 108 bin 670 konut satıldı. Konut satışlarının, koronavirüs salgınına rağmen, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artması sektör temsilcilerini sevindirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde martta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,49 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 108 bin 670 oldu. Konut satışlarının 19 bin 846’sı İstanbul, 12 bin 409’u Ankara ve 7 bin 131’i ise İzmir’de gerçekleşti.

İPOTEKLİ SATIŞLAR YÜZDE 90 ARTTI

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90,4 artarak 43 bin 329’a çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,9 olarak belirlendi. Bankalardan ve diğer finans kurumlarından finansman desteği alınmadan yapılan konut satışları ise martta, yüzde 20,6 azalışla 65 bin 341 olarak tespit edildi.

YABANCILAR GEÇEN AY 3 BİN 36 KONUT ALDI

İlk defa satılan konut sayısı martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 azalarak 34 bin 89’a geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,4 oldu. İkinci el konut satışları martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,5 artış göstererek 74 bin 581’i buldu. Yabancılara yapılan konut satışları, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 3 bin 36 oldu.

SEKTÖR TEMSİLCİLER UMUDUNU KORUYOR

  • Konut satışlarının, koronavirüs salgınına rağmen, martta 100 binin üzerinde kalması sektör temsilcilerini sevindirdi. Rakamları değerlendiren İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Oldukça başarılı yönetilen salgın sürecinde bastırılmak zorunda kalınan konut talebinde gelecek aylarda ve yaz döneminde bir patlama yaşanması kaçınılmaz olacak. Satılan konutlar arasında ikinci ellerin büyük orana sahip olduğunu ifade eden Durbakayım, “İnşaat firmalarındaki satış sıkıntısının halen devam ettiğini söyledi” dedi.
  • Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu ise “Şu an yatırım konusunda temkinli yaklaşım var. Ancak fiyatlar açısından da en uygun zaman dilimi içerindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

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