Ekonomi Köprü ve otoyol gelirleri 1 milyarı aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Köprü ve otoyol gelirleri 1 milyarı aştı

Türkiye'de yılın sekiz ayında köprü ve otoyollardan geçen 313 milyon 307 bin 640 araçtan 1 milyar 184 milyon 306 bin 95 lira gelir geldi.

Haber Merkezi AA
Köprü ve otoyol gelirleri açıklandı.
Köprü ve otoyol gelirleri açıklandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, ağustosta köprü ve otoyolları 42 milyon 27 bin 406 araç kullandı. Bu araçlardan 125 milyon 630 bin 691 lira gelir sağlandı.

İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yılın sekiz ayında geçen 77 milyon 819 bin 282 araçtan 312 milyon 140 bin 996 lira ücret alındı. Aynı dönemde otoyolları kullanan 235 milyon 488 bin 358 taşıttan da 872 milyon 165 bin 99 lira gelir elde edildi.

Böylece yılın 8 ayında köprü ve otoyollardan elde edilen toplam gelir 1 milyar 184 milyon 306 bin 95 lira oldu.

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