Kruvaziyerde bir milyon turist hedefi tamam

Türkiye limanları kruvaziyer turizminin yeniden odak noktası olmaya başladı. Dünya kruvaziyer turizminden aldığı payı da artırmayı sürdürüyor. Kruvaziyer yolcu sayısı bu yıl 906 bini aştı. Geçen yılın ocak-ağustos döneminde limanlara 597 kruvaziyer yanaşırken bu yılın aynı döneminde gemi sayısı yüzde 20,4 artışla 719'a çıktı. Aynı dönemde kruvaziyer turist sayısı da yüzde 64 yükselişle 552 bin 581'den 906 bin 582'ye yükseldi. Kruvaziyer turizminde faaliyet gösteren Camelot Maritime’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve uzun yol kaptanı olan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Artışlar bu şekilde yükselmeye devam ederse, yıl sonu 1 milyon yolcuyu aşarız. Bu rakam da Cumhuriyet tarihimiz açısından bir rekor” dedi.

KİŞİ BAŞI HARCAMA 600-700 AVRO

Çavuşoğlu, Astoria Grande gemisinin 1.000 yolcusu ve 450 mürettebatı bulunduğunu belirterek, "Soçi’den kalkan gemi Trabzon, Ünye, Sinop, Amasra, İstanbul ve Çeşme güzergâhında ilerliyor. Bu gemi 1,5 yılda güzergâhındaki her bir limana 23 kez uğradı. Yolcularımızın ve mürettebatın kişi başı ortalama harcaması 600-700 avro aralığında. Bu rakamlar, ekonomik açıdan Türkiye’ye çok önemli bir katkı veriyor” diye konuştu.

HAYALİM KIBRIS’A KADAR GİTMEK

2024 yılında bir gemiyi daha işletmeye başlayacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Hayalimiz Kıbrıs’a kadar gitmek. Kıbrıs’ta 250-300 bin Rus turist yaşıyor. Ama henüz KKTC’nin resmen tanınmaması nedeniyle limana giremiyoruz. İkinci evim olan Magusa’da bu gemiyi görmek benim tek hayalim. Güneye doğru inmek istiyoruz. Planlarımızda ayrıca Mısır ve İsrail limanlarına gitmek var. Yolcuların isteği de bu yönde" ifadelerini kullandı.

Kuşadası lider Galataport ikinci

Kuşadas Limanı, ocak-ağustos döneminde 331 gemi ve 498 bin 763 yolcuyla en fazla kruvaziyer gemi ve turiste ev sahipliği yapan liman oldu. İstanbul Galataport’a 126 gemi yanaşırken, 217 bin 337 yolcu geldi. Bodrum’u 55 bin 537 kruvaziyer turist ziyaret ederken, bu limanı Çeşme Limanı takip etti.

Türkiye çok önemli bir noktada

Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini (Astoria Grande) işleten ilk firma olduklarını kaydeden Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, 3 tarafı denizle çevrili Türkiye’nin kruvaziyer turizmi açısından dünyada çok önemli bir noktada yer aldığının altını çizerek, Türkiye’de denizcilik için özel bir bakanlık kurulmasının elzem olduğunu söyledi.







