Ekonomi Kum hırsızlığına kim göz yumuyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kum hırsızlığına kim göz yumuyor

Kırklareli Kıyıköy’deki kum hırsızlığı İstanbul Karaburun’a yayıldı.Balıkçı barınaklarını temizleme bahanesiyle gelen gemiler deniz tabanındaki binlerce ton kumu çalıyor. Hırsızlar vurgun yaparken ruhsatlı işletmeleri de zarara uğratıyor. Kum hırsızlarına neden göz yumulduğu ve bu işten kimlerin menfaat sağladığı merak ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Karaburun
İstanbul Karaburun

Temizlik adı altında kıyılardan kum çalan hırsızlar adres değiştirdi. Daha önce Kırklareli Kıyıköy’de binlerce ton kumu çaldığı tespit edilen hırsızların yeni adresi İstanbul Arnavutköy’deki Karaburun olduğu tespit edildi. Temizlik bahanesiyle kum çalan hırsızlar, haksız kazanç elde ederken, hem devletten vergi kaçırıyor, hem de ruhsatlı olarak kum çıkarma işini yapan işletmeleri büyük zarara uğratıyor.

Karaburun’daki balıkçı barınaklarını temizlemek bahanesiyle büyük bir vurgun yapan kum hırsızlarının kimler tarafından korunduğu veya kimlere menfaat sağlayarak bu işi serbestçe yaptığı merak ediliyor. Arnavutköy’un kuzeyinde kalan Karadeniz kıyı şeridindeki balıkçı barınaklarını temizleme amacıyla gelen gemilerin, deniz tabanındaki tonlarca kumu çalarak civardaki limanlarda sattığı tespit edildi. Yasadışı toplanıp satılan kumlar, devlet hazinesini ve yasal olarak çalışan şirketleri milyonlarca lira zarara uğratıyor.

VALİLİĞE BİLGİ VERİLDİ

İstanbul Valiliği’ne Karaburun’daki kum hırsızlığıyla ilgili bilgi verdiğini söyleyen RA Madencilik ve Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Rafi Altınok, daha önce benzer bir süreci Kırklareli Kıyıköy’de yaşadıklarını ifade etti. Benzer bir yöntemle şimdi Karaburun kıyılarından yasadışı yollarla kum çıkarılarak piyasaya sürüldüğünü belirtti.

ORADA NE İŞİNİZ VAR?

Altınok; Türkiye'deki balıkçı barınaklarının inşaatı ve bakımının Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne (DHMİ) kullanımının ise o yöredeki balıkçılara ait olduğunu söyledi. Karaburun'da yapılan kum hırsızlığıyla ilgili çarpıcı bilgiler veren Altınok, "Şimdi kendileri yöntem bulmuşlar. Balıkçı barınağını temizliyoruz diye, balıkçı barınağının sınırları denizin kenarındadır. O sınırın dışına taştığı zaman denize ait" dedi.

"Türkiye'deki balıkçı barınaklarının inşaatı bakımı DHM'na aitken şahısların burada ne işi var?" diye soran Altınok, şunları kaydetti: "Eğer balıkçı barınaklarının bir eksiği varsa DHMİ'ye müracaat edecek. Şahsın orada ne işi var? O şahışlar da temizlemek bahanesiyle dışarıdan kumu alıyorlar getirip ticaretini yapıyorlar. Balıkçı barınağında DHMİ'nın yapması gereken eğer dolduysa DHMİ derinleştirir. Eğer ekonomik değeri varsa, kıyıya çıkartır. Bunu vali ihale ile satar. Ekonomik değeri yoksa döküm yerine götürüp imha eder. Deniz de döküm yeri varsa orada imha eder. Mülki amir olaya el koyup kim yapmışsa cezasını çekecek. Hırsızlığın ötesinde birilerinin böyle bir menfaat sağlama yetkisi de yok. Bu yetkiyi veren kim? İstanbul Valiliğini bilgilendirdim. Bizim bilgimiz yok, dediler."

RUHSATLI İŞLETMELER %10 VERGİ ÖDÜYOR

  • Kum kaçakçılığı nedeniyle devlet her yıl milyonlarca lira kayba uğruyor. Maden ruhsatı alan şirketler her yıl milyonlarca lira ihale bedelleri ödüyor. Yine aynı işletmeler satılan kum için ton başına yüzde 10 devlete vergi öderken kaçak kum satanlar hiçbir ödeme yapmıyor. Kanunsuz şekilde balıkçı barınağı temizlemek için ruhsat alan gemiler deniz yüzeyindeki milli servetlerden birisi olan kumları çalıyor. Adeta dolandırıcılık yapan kaçakçılar kum satışından elde ettikleri paranın üstüne bir de barınakları temizledikleri için para alıyor.

Kırklareli Kıyıköy’de temizlik adı altında kum hırsızlığı
GÜNDEM
Kırklareli Kıyıköy’de temizlik adı altında kum hırsızlığı
Yeni sayfa açmakta kararlıyız

Yeni sayfa açmakta kararlıyız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan CIA'in terörist belgesini Trump'a verdi.
Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Diyanet Merkezi'nde konuştu.
​Kargo şirketlerinin yeni oyunu

​Kargo şirketlerinin yeni oyunu

​'Uçak kargo' parası alıp karayoluyla gönderiyorlar.
Gazze'de<br>katliam ve suikast

Gazze'de
katliam ve suikast

​Bebek katili İsrail Gazze'de 32 kişiyi şehit etti.
Kum hırsızlığına kim göz yumuyor

Kum hırsızlığına kim göz yumuyor

​Kırklareli Kıyıköy'deki kum hırsızlığı İstanbul Karaburun'a yayıldı.
'Kaynatamın yanında çocuklarımı kucağıma almadım'

'Kaynatamın yanında çocuklarımı kucağıma almadım'

​92 yaşındaki Yomralı Mustafa Amca bir asra yaklaşan ömrünü anlattı.

Yük olmayın yük alın

Yük olmayın yük alın

​Ak Parti grubu Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
Zirveye 'terörle mücadele' damga vurdu

Zirveye 'terörle mücadele' damga vurdu

Erdoğan ve Trump zirvesinden öne çıkan bütün başlıklar.

CIA'in belgesini <br>Trump'a verdi

CIA'in belgesini
Trump'a verdi

CIA, Mazlum Kobani'yi terörist olarak belgelemiş.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Adrese teslim

Adrese teslim

Diplomasi sınırlarını aşan mektup iade edildi.
Masada dikkat çeken dosya

Masada dikkat çeken dosya

İletişim Başkanlığının hazırladığı dosya görüşmeye damga vurdu.
Türkiye etiketine <br>Twitter'dan sansür

Türkiye etiketine
Twitter'dan sansür

Dünya gündemine oturan terörle mücadele etiketi engellendi.
Türkiye'den İsrail'e kınama

Türkiye'den İsrail'e kınama

'İsrail yönetimi, saldırgan tutumuna ve işgale son vermeli.'
Çorum adını Guinness'e yazdırdı: Bir saatte en fazla fidan dikme rekoru
Gündem

Çorum adını Guinness'e yazdırdı: Bir saatte en fazla fidan dikme rekoru

Tarım ve Orman Bakanlığı, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan 'Bir saatte en fazla fidan dikme' dünya rekorunun Çorum'da dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildiğini duyurdu. Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, "1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru, Çorum'da, 303 bin 150 fidanla Tarım ve Orman Bakanlığına ait oldu." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgede, uygulama imkanı kalmayan veya yürürlükte kalmasına lüzum görülmeyen 1982 ile 2011 yılları arasında yayımlanmış 8 genelge yürürlükten kaldırıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya için seyahat uyarısı: Uzak durun
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya için seyahat uyarısı: Uzak durun

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya için seyahat uyarısı başlığı altında yapılan açıklamada "Bolivya’da yaşanan son olaylar bağlamında başta Başkent La Paz olmak üzere Potosi, Sucre, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, El Alto, Oruro ve Tariha kentlerinde yer yer şiddet de içerebilen kitle eylemleri düzenlenmektedir. Bolivya’da yaşayan veya Bolivya’ya ticari veya turistik amaçlarla giden veya gitmeyi planlayan vatandaşlarımızın bu tür eylemlerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları ve dikkatli davranmaları, gelişmeleri yerel basın ve yayın organlarından takip etmeleri ve La Paz Büyükelçiliğimizle irtibat halinde olmaları önerilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.