Ekonomi Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Kur korumalı mevduat hesabında tüzel kişiler açısından değişiklik yapıldı. 31 Aralık 2021 - 30 Eylül 2022 arasındaki herhangi bir tarihte döviz hesabı Türk Lirası'na çevrilebilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik
Arşiv.

Kur korumalı mevduat hesabında tüzel kişiler açısından yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • Merkez Bankası'nın yeni düzenlemesine göre, şirketler ve tüzel kişiler, 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarını Türk Lirası'na çevirebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

"21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 30/9/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

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