Kuraklığa çözüm dayanıklı ağaçlar

İklim değişikliği nedeniyle mevsimlerdeki kaymaların fidan ve fide dikim zamanını değiştirip değiştirmediği merak ediliyor. Orman Mühendisi Levent Dikmen, “Yaşanan iklim değişiklikleri, ağaç ve fide dikme şekillerimizi değiştirmez. Ancak önümüzdeki dönemlerde farklı bitkiler dikmeye başlayacağız ve ormanlarımız değişecek” diye konuştu.

SUSUZLUĞA DAYANIKLI BİTKİLER

İklimin her geçen gün değişim geçirdiğini, buna bağlı olarak fidan dikiminde bir fark olmayacağını ancak ormanların yapılarının değişeceğini ifade eden Dikmen, “İklim değişikliğinden kaynaklı, su kaynaklarımız önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde azalacaktır. Buna bağlı olarak ormanlarımıza susuzluğa dayanıklı fidanlar dikmemiz gerekecek. Bu kapsamda iklim değişikliğinin fidan dikimine bir etkisi olmayacak ancak her ağacın kendi iklimine göre bir yetişme yeri vardır. Ülkemizdeki iklim de değiştiği için ormanlarımızda başka türde ağaçlar göreceğimiz günler geliyor” dedi.

DAYANIKLI AĞAÇ İTHAL ETMELİYİZ

Türkiye’yi yakın süreçte iklim değişikliğinden kaynaklı su sıkıntısı çekebileceğini belirten Dikmen, bu kapsamda kurak ortamlara elverişli bitkiler yetiştirilmesini önerdi. Türkiye’deki ağaç çeşitliliğini artırmak adına egzotik yani yabancı ağaçların da kullanılabileceğini belirten Dikmen, “Ağaç popülasyonumuzu artırmak için yurt dışında bulunan kuraklığa dayanıklı ağaçları da ülkemize getirip dikebiliriz” dedi.

KARADENİZ’DE AKDENİZ ÖRTÜSÜ

Kutuplarda küresel ısınmadan kaynaklı farklı bitki türlerinin ortaya çıkmasının iklim değişikliğinin en net göstergesi olduğuna dikkat çeken Dikmen, Karadeniz Bölgesinin de benzer durumla karşı karşıya kalacağını açıkladı. Dikmen, “Karadeniz Bölgesinde Akdeniz bitki örtüsüne ait bitkileri görmemiz olası” ifadelerini kullandı.

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