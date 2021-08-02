Orman yangınları sonrası ağaçlandırma seferberliği: Zeytin ağacı mı dikilmeli?

Yurdun farklı bölgelerinde çıkan yangınlarla mücadele tüm hızıyla sürerken kontrol altına alınan bölgelerle ilgili fidan dikme çağrıları gelmeye başladı. Fakat uzmanlara göre bu çağrılar her ne kadar iyi niyetli olsa da, günün sonunda biyoçeşitliliğe yangınlardan daha fazla zarar verebilir.

Uzmanlar, yaşlı ağaçların da üzerinde kozalak olduğunu, hiçbir şey yapılmasa bile o ağaçların ısının etkisiyle açılan kozalaklarından çıkan tohumların külün içine düşeceğini ve çimlendikten sonra bir sonraki baharda metrekarede onlarca hatta yüzlerce fidan olacağını ifade ediyor.

EKOLOJİK KOŞULLARA UYGUN OLMALI

Fidan dikme konusunda dikkat edilmesi gereken bir başka unsur da her fidanın tutmayacağı ve aynı etkiyi göstermeyeceği. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doğanay Tolunay, bu konuya ilişkin "Burada da önemli olan şeyler var. İstediğiniz her fidanı dikemezsiniz. Tutmaz. Tür değişikliği yapılmamalı örneğin. Yörenin ekolojik koşullarına uygun ağaçlar dikilmeli" diyor.

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UYGUN YERLERE ZEYTİN AĞACI ÖNERİSİ

Ekolojik koşullara uygun fidan dikimi önem arz ederken, bu konuda içinde bulunduğumuz coğrafyanın doğal bitkisi olan zeytin, bir adım öne çıkıyor. Zeytin ağacının; uzun ömürlü olması (500-1000 yıl), kurağa susuzluğa dayanıklı olup kıraç alanlarda yetişebiliyor olması sebebiyle, yetiştiriciliğinin daha kolay olması onu önemli kılıyor. Ayrıca yaprağından meyvesine, beslenmede, kozmetik sanayisinde ve daha birçok alanda kullanılıyor olması onu vazgeçilmez yapıyor.

ZEYTİN AĞACININ DİKİMİ ENGELLENDİ

Zeytincilik, Cumhuriyet sonrası ülkemiz tarımının en önemli faaliyet alanlarından biri olmuştur. Ülkemizde zeytincilik seferberliği başlatılmıştır. Ancak ilerleyen yıllarda zeytin ağacının dikilmesi engellemelerle karşılaşmıştır.

ZEYTİN AĞAÇLARI SÖKÜLÜP GÖTÜRÜLDÜ

Bu engellemeyi Prof. Dr. Osman Demircan, "Ege ve Akdeniz bölgelerimizdeki milyonlarca zeytin ağacımız kökünden sökülerek gemilerle Avrupa’ya götürüldü. ABD bize bu ağaçların yerine milyonlarca kavak ve çam fidanı verdi. Dağlarımıza, ovalarımıza her yere diktik. Hiçbir işe yaramayan bu ağaç, ülkemizin dağına, bayırına dikilen saatli bomba oldular. Onun için çam dikmeyin zeytin dikin" diyerek aktarmıştı.

HAYAT Karaçam mı zeytin ağacı mı, hangisi dikilmeli?