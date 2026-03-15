Kuraklığa karşı 10 yıllık su planı

Merve Safa Akıntürk
04:0015/03/2026, Pazar
G: 15/03/2026, Pazar
Türkiye’de su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımını hedefleyen Ulusal Su Planı (2026-2035) uygulamaya konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan plan, iklim değişikliği ile su yönetimine yönelik en üst ölçekli strateji belgesi olarak hayata geçirildi.

Yeni plan kapsamında su yönetimi tarım ve sanayi sektörlerini kapsayan bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak. Stratejide, kaynaklar "su-gıda-enerji-ekosistem" bağı çerçevesinde değerlendirilecek.

Hedefler netleşti

8 hedef, 31 strateji ve 141 eylemden oluşan planda belirlenen bazı hedefler şöyle:

* İçme suyu kayıpları 2030’da %25'e, 2050’de %10’a indirilecek.

* Kişi başı günlük su tüketimi 2030’da 120 litre, 2050’de 100 litre olacak.

* Sanayide su kazanımı 2030’da %30, 2050’de %50 oranında hedefleniyor.

* Tarımsal sulama randımanı 2030’da %60'a, 2050’de %65’e çıkarılacak.



