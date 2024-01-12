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Ekonomi

Küresel petrol talebinde günlük 2 milyon varillik artış bekleniyor

Küresel petrol talebinin bu yıl günlük yaklaşık 2 milyon varil artışla 103 milyon 500 bin varile ulaşması bekleniyor. Söz konusu artışın yüzde 25'inden fazlasının Çin'den kaynaklanacağını ifade edildi.

14:30 - 12/01/2024 Cuma
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Küresel petrol talebinin bu yıl günlük yaklaşık 2 milyon varil artışla 103 milyon 500 bin varile ulaşması bekleniyor.


Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'den yapılan açıklamada, küresel petrol talebinin 2024'te günlük yaklaşık 2 milyon varil artmasının beklendiği belirtildi.


Söz konusu artışın yüzde 25'inden fazlasının Çin'den kaynaklanacağını ifade edildi.

Raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun arz kesintilerinin 2024 boyunca büyümeyi yavaşlatması nedeniyle petrol arzının talebin gerisinde kalabileceği belirtildi.


Raporda, bu üretim kısıtlaması olmadan özellikle talep büyümesi beklentilerin altında kalırsa piyasanın arz fazlasına yönelebileceğine de işaret edildi.


Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen WoodMac'in araştırmadan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Alan Gelder, "Petrol talebindeki büyümenin büyük kısmı yılın ikinci yarısında gerçekleşecek. Bu da ekonomik büyüme ve düşük faiz oranlarından kaynaklanacak." ifadesini kullandı.





#petrol
#Wood MacKenzie
#Çin
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