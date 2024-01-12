Küresel petrol talebinde günlük 2 milyon varillik artış bekleniyor

Citroen otomobil üreticisi, uygun fiyatlı otomobil modelleriyle Türkiye'deki birçok kişinin dikkatini çekiyor. Özellikle Ami modeli, Citroen'in en uygun otomobili olarak öne çıkıyor. Ami'nin yanı sıra C3 ve C3 Aircross SUV modelleri de Türk otomobil severlerin yoğun ilgisini çekiyor. Diğer yandan Citroen'in Ami modeli de fiyat olarak dikkat çekerken, ehliyet şartı aramaması da önemli özellik olarak öne çıkıyor. İşte Ocak ayı otomobil fiyat listeleri...