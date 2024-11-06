Kütahya Seramik'ten ek kapasite yatırımı

NG Kütahya Seramik ile İtalyan Sacmi firması arasında 111 milyon avroluk yeni teknoloji yatırımı anlaşması imzalandı. Yapılan anlaşmayla NG Kütahya Seramik, teknolojisini daha da geliştirerek üretimde 20 milyon metrekareye varan kapasite artışı sağlayacak.
NG Kütahya Seramik, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda (UNICERA) seramik sektörünün en önemli teknoloji anlaşmalarından birini daha imzaladı. Fuarın açılış günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın ziyaret ettiği NG Kütahya Seramik standının ikinci gün konuğu ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu.
YÜKSEK TEKNOLOJİYE 111 MİLYON AVRO
Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve beraberindeki heyetle birlikte NG Kütahya Seramik standını ziyaret etti. Yılmaz’a ziyaret sırasında NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral eşlik etti. Sohbetin ardından NG Kütahya Seramik ile dünyanın en büyük seramik makine üreticisi Sacmi firması ile imza törenine geçildi. Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen 111 milyon avroluk teknoloji ve kapasite artış anlaşmasını Erkan Güral ile Sacmi firması adına Benedetto Spinelli imzaladı. NG Kütahya Seramik, İtalyan Sacmi firmasıyla gerçekleştirdiği anlaşmayla seramik sektöründe dünyanın en gelişmiş teknolojisini fabrikalarına taşımış olacak. Böylece üretimde 20 milyon metrekareye varan kapasite artışı yaşanacak. Çevreci, sürdürülebilir, yüzde 25 daha düşük emisyon, düşük elektrik ve daha düşük doğalgaz tüketimi ile enerji tasarrufu üst düzeye çıkacak.
ÜRETİM VE KALİTE ARTIŞINA KATKI
- İtalyan Sacmi firması ile yapılan anlaşmanın NG Kütahya Seramik fabrikalarında üretim, kalite ve kapasite artışında büyük gelişme sağlayacağını söyleyen NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, "Anlaşma hem enerji verimliliği sağlayan hem de kaliteyi daha da üst seviyelere taşıyan sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bir yatırım olacak. NG Kütahya Seramik olarak bu önemli anlaşmayla dünya seramik sektörünün en ileri teknolojisini NG Kütahya Seramik fabrikalarına ve ülkemize taşımış oluyoruz’’ dedi.