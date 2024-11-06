Kütahya Seramik'ten ek kapasite yatırımı

İtalyan Sacmi firması ile yapılan anlaşmanın NG Kütahya Seramik fabrikalarında üretim, kalite ve kapasite artışında büyük gelişme sağlayacağını söyleyen NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, "Anlaşma hem enerji verimliliği sağlayan hem de kaliteyi daha da üst seviyelere taşıyan sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bir yatırım olacak. NG Kütahya Seramik olarak bu önemli anlaşmayla dünya seramik sektörünün en ileri teknolojisini NG Kütahya Seramik fabrikalarına ve ülkemize taşımış oluyoruz’’ dedi.