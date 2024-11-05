Özbekistan’dan yatırım daveti

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) bakanlar toplantısına katılmak üzere Türkiye’ye gelen Özbekistan Dijital Teknolojiler Bakanı Sherzod Shermatov Albayrak Grubu’na ziyarette bulundu. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak tarafından ağırlanan Bakan Shermatov, bilişim şirketleri ile iş birliği toplantıları yanı sıra ülkesindeki fırsatlar hakkında Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu.





BİLİŞİMDE 5 MİLYAR $’LIK İHRACAT HEDEFİ

Özbekistan’ın bilişim alanında 2030 vizyonunu anlatan Shermatov, “Dijital devlet hizmetleri sıralamasında dünyada ilk 30 arasına girmeyi hedefliyoruz. Halihazırda Özbekistan son iki ölçümlerde 24 ülkeden daha hızlı gelişim kaydederek üst sıralara çıktı. Bunun yanı sıra bilişim sektörünün yıllık ihracatını en az 5 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz. 2017’de 600 bin dolar olan ihracatımız, şu anda 340 milyon doları aştı” dedi.





ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE İŞ BİRLİĞİ YAĞACAĞIZ

Teknoloji alanında 300 bin genç için istihdam alanı oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Bakan Shermatov, şöyle devam etti: “Bu sektörde en az 300 bin gencimize yüksek gelirli istihdam oluşturmak istiyoruz. Bununla birlikte çok büyük yeni alanlar var. Örneğin, startuplar için en iyi imkânların sunulması söz konusu. Uluslararası düzeydeki startuplar Özbekistan’a gelip işlerini büyütebilirler. Bunun dışında, yapay zekâ alanında da özel program ve strateji geliştiriliyor. Bu alanda da yeni startuplar olursa, Özbekistan’da onlar için en iyi imkânları sunacak. Öte yandan Özbekistan üzerinden üçüncü ülkelere girmelerine öncülük etmeyi hedefliyoruz.”





ÖZBEKİSTAN’A GELENE GENİŞ İMKÂN SUNUYORUZ

Özbek halkının refahı için her türlü iş imkânlarını değerlendirdiklerini vurgulayan Bakan Sherzod Shermatov, “Bunların tamamı Özbekistan’ın 2030 stratejisi kapsamındaki hedeflerdir. Özellikle ‘sıfır risk’ programları Özbekistan’da bilişim alanında yatırım yapmak isteyen şirketler için önemli bir fırsat. Ülkemizin her alanda gösterdiği ilerlemenin özellikle bilişim sahasında da zirveye çıkması için tüm imkânları seferber ediyoruz” şeklinde konuştu.





Sherzod Shermatov ve Mesut Albayrak

ALBAYRAK’LA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak ve grubun üst düzey yöneticileri tarafından ağırlanan Özbekistan Dijital Teknolojiler Bakanı Sherzod Shermatov, yatırım çağrısında bulundu. Shermatov, “Albayrak Grubu gibi önemli şirketlerin Özbekistan’da yatırımlarını artırmalarını bekliyoruz” dedi. Ziyaret sırasında Albayrak Grubu teknoloji şirketi Albil ile Özbekistan Dijital Teknolojiler Bakanlığı arasında İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokolü Mesut Albayrak ile Sherzod Shermatov imzaladı.











