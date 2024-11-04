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Doğrudan yatırımcıya bilişim altyapısı

Doğrudan yatırımcıya bilişim altyapısı

Uğur Duyan
04:004/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
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Serbest bölgelerde sunulan hizmetler ve bilişim altyapısı geliştirilecek. Bu bölgelerin yüksek teknolojiye dayalı doğrudan yabancı yatırımların çekmesi sağlanacak.

Bunun için de serbest bölge idare ve işlemlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımının artırılmasının önü açılacak. Böylece iş süreçlerinin hızlandırılması ve serbest bölge faaliyetlerinin takibinin yapılması sağlanacak. Ticaret Bakanlığı, Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı'nın yeniden yazılmasına ilişkin yazılım mimarisi analizi tamamlanacak. Serbest Bölgeler Mekansal Yönetim Otomasyonu da bu yazımla entegre edilecek. Böylece, serbest bölgeler ihtiyaç duydukları verinin üretilmesi ve hazır hale getirilmesi imkanına kavuşacak.


MENEMEN'E SERBEST BÖLGE

Serbest bölge işlemlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımının artırılması suretiyle iş süreçlerinin hızlandırılması sağlanacak. Serbest bölgelerde yüksek katma değerli ihracata yönelik üretim faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Menemen Serbest Bölgesi'nin faaliyete geçmesi için işletici şirket ile Bakanlık arasında işletme sözleşmesi akdedilecek. Yeşil dönüşümün gerçekleştirilebilmesi amacıyla yenilenebilir enerji kullanımının artırılması sağlanacak.



Türkiye'nin hamleleri başlarını döndürdü: Uranyum cevherine dikkat çektiler

Son yıllarda enerji hamleleri ve yaptığı anlaşmalarla dikkat çeken Türkiye yeni bir adım daha attı. Afrika ülkeleriyle enerji diplomasisini yoğunlaştıran Türkiye, Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin Somali'de sismik araştırmaya başlamasının ardından bu kez de Senegal ile enerji, petrol ve doğal gaz alanında anlaşma imzaladı. Yabancı basın, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyareti yakından takip ederken, ABD basını ise Senegal ile imzalanan enerji, petrol ve doğal gaz anlaşmalarına geniş yer verdi. Anlaşmayı yakından takip eden ABD basınına göre görüşmeler kapsamında ayrıca, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanlarında da işbirliğine gidilecek.


#türkiye
#bilişim
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