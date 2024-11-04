Doğrudan yatırımcıya bilişim altyapısı

Son yıllarda enerji hamleleri ve yaptığı anlaşmalarla dikkat çeken Türkiye yeni bir adım daha attı. Afrika ülkeleriyle enerji diplomasisini yoğunlaştıran Türkiye, Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin Somali'de sismik araştırmaya başlamasının ardından bu kez de Senegal ile enerji, petrol ve doğal gaz alanında anlaşma imzaladı. Yabancı basın, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyareti yakından takip ederken, ABD basını ise Senegal ile imzalanan enerji, petrol ve doğal gaz anlaşmalarına geniş yer verdi. Anlaşmayı yakından takip eden ABD basınına göre görüşmeler kapsamında ayrıca, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanlarında da işbirliğine gidilecek.