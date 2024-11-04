Doğrudan yatırımcıya bilişim altyapısı

Serbest bölgelerde sunulan hizmetler ve bilişim altyapısı geliştirilecek. Bu bölgelerin yüksek teknolojiye dayalı doğrudan yabancı yatırımların çekmesi sağlanacak.
Bunun için de serbest bölge idare ve işlemlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımının artırılmasının önü açılacak. Böylece iş süreçlerinin hızlandırılması ve serbest bölge faaliyetlerinin takibinin yapılması sağlanacak. Ticaret Bakanlığı, Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı'nın yeniden yazılmasına ilişkin yazılım mimarisi analizi tamamlanacak. Serbest Bölgeler Mekansal Yönetim Otomasyonu da bu yazımla entegre edilecek. Böylece, serbest bölgeler ihtiyaç duydukları verinin üretilmesi ve hazır hale getirilmesi imkanına kavuşacak.
MENEMEN'E SERBEST BÖLGE
Serbest bölge işlemlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımının artırılması suretiyle iş süreçlerinin hızlandırılması sağlanacak. Serbest bölgelerde yüksek katma değerli ihracata yönelik üretim faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Menemen Serbest Bölgesi'nin faaliyete geçmesi için işletici şirket ile Bakanlık arasında işletme sözleşmesi akdedilecek. Yeşil dönüşümün gerçekleştirilebilmesi amacıyla yenilenebilir enerji kullanımının artırılması sağlanacak.