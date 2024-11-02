Türkiye'nin hamleleri başlarını döndürdü: Uranyum cevherine dikkat çektiler

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile yaptığı görüşme sonrası ülkelerimiz arasındaki enerji iş birliğini ileriye taşıyacak yeni bir anlaşmaya imza attık. Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall ile imzaladığımız 'Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında Mutabakat Zaptı' ile ülkelerimiz petrol ve doğal gaz aramacılığı, üretimi ve ticareti konusunda iş birliği yapacak. Bu kapsamda Türkiye Senegal'de kara ve deniz sahalarındaki sismik arama faaliyetlerine katkıda bulunacak"