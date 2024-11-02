Türkiye'nin hamleleri başlarını döndürdü: Uranyum cevherine dikkat çektiler

Son yıllarda enerji hamleleri ve yaptığı anlaşmalarla dikkat çeken Türkiye yeni bir adım daha attı. Afrika ülkeleriyle enerji diplomasisini yoğunlaştıran Türkiye, Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin Somali'de sismik araştırmaya başlamasının ardından bu kez de Senegal ile enerji, petrol ve doğal gaz alanında anlaşma imzaladı. Yabancı basın, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyareti yakından takip ederken, ABD basını ise Senegal ile imzalanan enerji, petrol ve doğal gaz anlaşmalarına geniş yer verdi. Anlaşmayı yakından takip eden ABD basınına göre görüşmeler kapsamında ayrıca, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanlarında da işbirliğine gidilecek.
Anlaşmayı yakından takip eden ABD basınına göre görüşmeler kapsamında ayrıca, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanlarında da işbirliğine gidilecek.
Türkiye'nin enerji anlaşmaları yakın takipte
Haberde, Ankara'nın, hızla büyüyen Afrika ekonomileriyle bağlarını sağlamlaştırmak ve gelecekteki petrol ve gaz arzını güvence altına almak için son aylarda Afrika ülkeleriyle bir dizi enerji işbirliği anlaşması imzaladığının altı çizildi.
Ayrıca haberde, Türk araştırma gemilerinin, 1990'lı yıllarda iç savaşın patlak vermesiyle uluslararası petrol şirketlerinin faaliyetlerini durdurduğu Somali açıklarında petrol arama çalışmalarını sürdürdüğü hatırlatıldı.
Uranyum cevherine dikkati çektiler
Senegal'den petrol ve gaz hamlesi
Senegal, Haziran ayında günlük 100 bin varillik Sangomar petrol projesini devreye sokarak dünyanın en yeni petrol üreticilerinden biri oldu. Senegal ayrıca, Moritanya sınırında bulunan ve ilk aşamada yılda 2,3 milyon ton LNG üretmesi beklenen ilk gaz projesi olan Greater Tortue Ahmeyim gaz sahasını yakın zamanda faaliyete geçirmeyi planlıyor.
Afrika'da 'Türk Modeli' yükseliyor
'Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler' yaklaşımını benimseyen Türkiye, Afrika kıtasında güvenilir bir ortak olarak öne çıkıyor. Diplomatik kaynaklar bu stratejiyi 'Türk modeli' olarak tanımlıyor. Bu doğrultuda, 5 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle petrol ve doğal gaz aramak üzere İstanbul'dan uğurlanan Oruç Reis gemisi Somali açıklarında konumlandı.
'Türk Modeli' bölgeyi kalkındıracak
Türkiye'nin "Afrika'ya açılım politikası" kapsamında kıtadaki varlığı da hız kazandı. Uzun süredir devam eden Afrika açılımı, günümüzde "ortaklık politikası"na dönüşürken, Türkiye'nin kıtada güvenilir bir stratejik ortak olarak kabul edildiği ifade ediliyor. Diplomatik kaynaklar Türkiye’nin Afrika’daki yaklaşımını "Türk modeli" olarak tanımlarken, bu modelin eski sömürgeci yaklaşımlardan farklı olduğunun altını çiziyor.