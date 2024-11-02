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Türkiye'nin hamleleri başlarını döndürdü: Uranyum cevherine dikkat çektiler

Türkiye'nin hamleleri başlarını döndürdü: Uranyum cevherine dikkat çektiler

Seda Ekinci
11:382/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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ABD basınının gözünü Türkiye'nin enerji diplomasisine dikti
ABD basınının gözünü Türkiye'nin enerji diplomasisine dikti

Son yıllarda enerji hamleleri ve yaptığı anlaşmalarla dikkat çeken Türkiye yeni bir adım daha attı. Afrika ülkeleriyle enerji diplomasisini yoğunlaştıran Türkiye, Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin Somali'de sismik araştırmaya başlamasının ardından bu kez de Senegal ile enerji, petrol ve doğal gaz alanında anlaşma imzaladı. Yabancı basın, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyareti yakından takip ederken, ABD basını ise Senegal ile imzalanan enerji, petrol ve doğal gaz anlaşmalarına geniş yer verdi. Anlaşmayı yakından takip eden ABD basınına göre görüşmeler kapsamında ayrıca, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanlarında da işbirliğine gidilecek.

Türkiye, son yıllarda dış politika ve uluslararası işbirliklerinde etkinliğini artırarak bölgesel ve küresel bir aktör haline geldi.
Stratejik konumu, savunma sanayisi ile enerji alanındaki atılımları ve ekonomik işbirlikleriyle güç kazanan Türkiye, NATO, BM ve G20 gibi platformlarda etkin bir rol üstleniyor. Afrika ülkeleriyle enerji diplomasisini yoğunlaştıran
Türkiye, Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin Somali'de sismik araştırmaya başlamasının ardından bu kez de Senegal ile enerji, petrol ve doğal gaz alanında anlaşma imzaladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile yaptığı görüşme sonrası ülkelerimiz arasındaki enerji iş birliğini ileriye taşıyacak yeni bir anlaşmaya imza attık. Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall ile imzaladığımız 'Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında Mutabakat Zaptı' ile ülkelerimiz petrol ve doğal gaz aramacılığı, üretimi ve ticareti konusunda iş birliği yapacak. Bu kapsamda Türkiye Senegal'de kara ve deniz sahalarındaki sismik arama faaliyetlerine katkıda bulunacak"
dedi.

Anlaşmayı yakından takip eden ABD basınına göre görüşmeler kapsamında ayrıca, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanlarında da işbirliğine gidilecek.

Türkiye'nin enerji anlaşmaları yakın takipte

Haberde, Ankara'nın, hızla büyüyen Afrika ekonomileriyle bağlarını sağlamlaştırmak ve gelecekteki petrol ve gaz arzını güvence altına almak için son aylarda Afrika ülkeleriyle bir dizi enerji işbirliği anlaşması imzaladığının altı çizildi.

Ayrıca haberde, Türk araştırma gemilerinin, 1990'lı yıllarda iç savaşın patlak vermesiyle uluslararası petrol şirketlerinin faaliyetlerini durdurduğu Somali açıklarında petrol arama çalışmalarını sürdürdüğü hatırlatıldı.

Uranyum cevherine dikkati çektiler

Haberde, Türk şirketlerinin, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında bir askeri darbenin ülkenin ABD ve Fransa gibi Batılı ülkelerle geleneksel ittifaklarını altüst etmesine yol açtığı Nijer'de petrol arama çalışmalarına yatırım yapmaya teşvik edildiği ifade edildi.
ABD basınında yer alan haberde ayrıca, Türkiye'nin nükleer enerji için Nijer'in uranyum cevherlerine erişim sağlamaya çalıştığı vurgulandı.
Bakan Bayraktar'ın, Gastech 2024 enerji forumu kapsamında ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde ikili görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edilen haberde, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdulsadek ile de bir araya geldiği aktarıldı.
Söz konusu görüşmede Bayraktar, mevkidaşı ile başta petrol ve doğal gaz araması olmak üzere hidrokarbonlar alanında gerçekleştirilebilecek işbirliği imkanlarını değerlendirmişti.

Senegal'den petrol ve gaz hamlesi

Senegal, Haziran ayında günlük 100 bin varillik Sangomar petrol projesini devreye sokarak dünyanın en yeni petrol üreticilerinden biri oldu. Senegal ayrıca, Moritanya sınırında bulunan ve ilk aşamada yılda 2,3 milyon ton LNG üretmesi beklenen ilk gaz projesi olan Greater Tortue Ahmeyim gaz sahasını yakın zamanda faaliyete geçirmeyi planlıyor.

Afrika'da 'Türk Modeli' yükseliyor

'Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler' yaklaşımını benimseyen Türkiye, Afrika kıtasında güvenilir bir ortak olarak öne çıkıyor. Diplomatik kaynaklar bu stratejiyi 'Türk modeli' olarak tanımlıyor. Bu doğrultuda, 5 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle petrol ve doğal gaz aramak üzere İstanbul'dan uğurlanan Oruç Reis gemisi Somali açıklarında konumlandı.



'Türk Modeli' bölgeyi kalkındıracak

Türkiye'nin "Afrika'ya açılım politikası" kapsamında kıtadaki varlığı da hız kazandı. Uzun süredir devam eden Afrika açılımı, günümüzde "ortaklık politikası"na dönüşürken, Türkiye'nin kıtada güvenilir bir stratejik ortak olarak kabul edildiği ifade ediliyor. Diplomatik kaynaklar Türkiye’nin Afrika’daki yaklaşımını "Türk modeli" olarak tanımlarken, bu modelin eski sömürgeci yaklaşımlardan farklı olduğunun altını çiziyor.



#Türkiye
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#ABD basını

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