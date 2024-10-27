Somali'ye umut taşıdı

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'nin başkenti Mogadişu Limanı’na ulaştı. Somali açıklarında sismik çalışmalar yapacak Oruç Reis Gemisi için Federal Somali Cumhuriyeti Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, “Bugün Somali için tarihi bir gün." dedi. Mohamed Nur, "Türk-Somali ilişkilerinde, 2011 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın umudun tükendiği bir anda Somali'ye umut taşıyan bir uçakla Mogadişu Havalimanı’na iniş yapmasıyla yeni bir sayfa açıldı. Aradan geçen 13 yıl içinde bu dostluk daha da derinleşti. O gün taşınan umutla başlayan bu dostluk yolculuğu, bugün Türkiye’den gelen umut yüklü bir geminin Mogadişu Limanı'na demirlemesiyle yeniden anlam kazanıyor. Bu süreçte Somali, Türkiye'nin taşıdığı umut ışığıyla geleceğe güvenle bakan, bölgesinde iddialı bir ülke olarak yeniden ayağa kalktı. İnşallah, Oruç Reis ve ona eşlik eden donanmanın burada yürüteceği çalışmalarla Somali, eski ihtişamına kavuşacak gücü kendisinde daha fazla bularak Afrika'nın parlayan yıldızı haline gelecektir. Somali’ye ve Türk-Somali kardeşliğine olan inancımız daima yaşayacak, her daim yolumuzu aydınlatacaktır” dedi.