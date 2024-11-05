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BDDK 3 şirkete faaliyet izni verdi

BDDK 3 şirkete faaliyet izni verdi

08:575/11/2024, Salı
AA
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BDDK
BDDK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), FUPS Bank AŞ, Ziraat Dinamik Banka AŞ ve Colendi Bank AŞ'ye faaliyet izni verdi.

BDDK'nin söz konusu kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, FUPS Bank AŞ, Ziraat Dinamik Banka AŞ ve Colendi Bank AŞ'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10. maddesi, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik çerçevesinde faaliyet izni verilmesi kararlaştırıldı.



#BDDK
#faaliyet izni
#Resmi Gazete

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