Makinecilerin rekabet gücü daha da artacak

Türkiye ekonomisinin büyümesinde makine-teçhizat yatırımları itici güç oldu. 2022’yi 25,3 milyar dolar ihracat ile kapatan makine sektörü, büyümeye devam ediyor. Makine İhracatçıları Birliği; imalatçıların sürdürülebilir değer zincirine sahip olabilmeleri ve İkiz Dönüşüm’e hızla uyum sağlayabilmeleri için Türkiye Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı Raporu’nu yayınladı.

DÖNÜŞÜM SÜRECİ YERLİ TEKNOLOJİYLE İLERLİYOR

İhracatçı sektörlerin yeşil dönüşüm planlamaları için yaptıkları strateji çalışmalarını desteklediklerini ve bundan sonra da yenilikçi proje tasarımlarıyla bu süreçleri geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Sektörler kendi dinamiklerini gözeterek hazırladıkları sürdürülebilirlik stratejileriyle, ihracatçı firmalarımızı uluslararası rekabette güçlü kılacak unsurları belirlemeye çalışıyor” dedi. Gültepe, karbon salınımını asgariye indirecek makine ve üretim yöntemlerine ihtiyacın arttığından bahsederek, temiz teknolojileri çeşitlendirip geliştirmekte ilgili sektörlere büyük sorumluluk düştüğünü anlattı. Gültepe, “Makine imalatçılarımızdan beklentimiz, çevreci inovatif girişimleri destekleyerek bütün sektörlerimizin rekabetçiliğini artıracak yeni çözümler ortaya çıkarması. 27 ihracat sektörümüzün tamamında başlayan dönüşüm sürecinin yerli teknolojilerimizle ilerlemesi cari dengemiz adına da büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

YAPTIRIM KOZUNA KARŞI ÖNLEM

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu da Avrupa Birliği’nin 2030’a kadar emisyonlarının yüzde 55 azaltılması planı kapsamında, her sanayi kolunun yapması gereken ödevlerin varlığına dikkat çekti. Karavelioğlu,“2050’de karbon nötr bir dünya hedefinin tutturulabilir olduğu konusunda geniş bir mutabakat var ve zorunlu yaptırımlarla dolu bir yol olduğu çok açık. Rekabet gücümüzü koruyabilmek için bunların üstesinden gelmek zorundayız” dedi.



