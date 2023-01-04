Memur ve emekli zammı teklifi Meclis'e sunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti Grup Toplantısından yaptığı açıklamada memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldığını duyurmuştu.

Erdoğan açıklamasında, "Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonunda başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30 oranına kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum" ifadelerini kullanmıştı.

TEKLİF MECLİS'E SUNULDU

AK Parti, memur ve emekliye yüzde 30 zam ve emekli maaşının alt sınırını 5500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

FOTOĞRAF 32 Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak. YÜZDE 25 AÇIKLANMIŞTICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıklamıştı. ARTIŞ ORANI YÜZDE 30A ÇIKTIErdoğan son açıklamasında rakamı yüzde 30a çıkardı. Böylece memur ve memur emeklileri 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 14,60 puan ek zam alacak. İŞTE YENİ ZAMLI MAAŞLARMemur ve emekliler için yüzde 25 üzerinde hesaplanan rakamlar değişti. İşte kalem kalem yüzde 30luk hesap üzerinden yeni memur ve emekli maaşları: EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞIÖnceki maaş: 9 bin 105 TLZamlı maaş: 11 bin 836 TL EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞIÖnceki maaş: 6 bin 78 TLZamlı maaş: 7 bin 901 TL EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞISSK (2000 sonrası) şu anki maaş: 3 bin 500 TLZamlı maaş: 5 bin 500 TL SSK (2000 öncesi) şu anki maaş: 4 bin 867 TLZamlı maaş: 6 bin 327 TL Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TLZamlı maaş: 5 bin 500 TLBağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TLZamlı maaş: 5 bin 500 TL MEMURMemur (Üniversite mezunu): maaş 9 bin 707 TL (Derece 91)Zam: 2 bin 912 TLYeni maaş: 12 bin 619 TL ÖĞRETMENMevcut maaş: 12 bin 276 (Derece 14)Zam: 3 bin 683 TLYeni maaş: 15 bin 958 TL UZMAN ÖĞRETMENMevcut maaş 12 bin 905 (Derece 14)Zamlı maaş: 17 bin 547 TL POLİS MEMURUMevcut maaş: 13 bin 747 (Derece 81)Zam: 4 bin 124 TLYeni maaş: 17 bin 871 TL UZMAN DOKTORMevcut maaş 18 bin 853 (Derece 14)Zam: 5 bin 656 TLZamlı maaş: 24 bin 508 TL HEMŞİREMevcut maaş: 11 bin 828 (Derece 51)Zam: 3 bin 548 TLYeni maaş: 15 bin 376 TL AVUKATMevcut maaş: 15 bin 485 (Derece 14)Zam:4 bin 646 TLYeni maaş: 20 bin 130 TL MÜHENDİSMevcut maaş 16 bin 205 (derece 14)Zam: 4 bin 862 TLYeni maaş: 21 bin 66 TL TEKNİSYEN(Lise mezunu): Mevcut maaş: 10 bin 100 TL (Derece 111)Zam: 3 bin 30 TLYeni maaş: 13 bin 130 TL BAŞKOMİSERMevcut maaş: 15 bin 810 TL (Derece 31)Zam: 4 bin 743 TLYeni maaş: 20 bin 553 TL KAYMAKAM1. sınıf: Mevcut maaş: 27 bin 574 TL (Derece14)Zam: 8 bin 272 TLYeni maaş: 35 bin 846 TL VAİZMevcut maaş: 12 bin 752 (Derece 14)Zam: 3 bin 846 TLYeni maaş: 16 bin 577 TL PROFESÖRMevcut maaş: 25 bin 984 (Derece 14)Zam: 7 bin 795 TLZamlı maaş: 33 bin 779 TL ARAŞTIRMA GÖREVLİSİÖnceki maaş: 15 bin 311 TL (Derece 71)Zam: 4 bin 593 TLYeni maaş: 19 bin 904 TL ŞUBE MÜDÜRÜ(Üniversite Mezunu): Önceki maaş 15 bin 848 (Derece14)Zam: 4 bin 754 TLYeni maaş: 20 bin 602 TL GENEL MÜDÜRMevcut maaş 29 bin 809 (Derece 14)Zam: 8 bin 943 TLYeni maaş: 38 bin 751 TL EK ÖDEMELER DAHİL DEĞİLMaaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır. ALTI AY GEÇERLİBu maaşlar 6 ay için geçerli olacak. Temmuz 2023te yeniden belirlenecek. Memur ve emeklinin maaş zammı yüzde 30'a çıktı: İşte yeni maaşların kalem kalem listesi Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 2023 yılında yapılacak zam oranıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 25 olarak açıkladığı memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkardıklarını duyurdu. Bu nedenle memur ve emekli maaşı tablosu değişti. Peki, en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 30 zamlı yeni maaşları...

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