Ekonomi Mercedes-Benz Türkte bir ay sonra üretim yeniden başlıyor
OTOMOTİV

Mercedes-Benz Türk’te bir ay sonra üretim yeniden başlıyor

Mercedes-Benz Türk, 20 Nisan’da Hoşdere otobüs fabrikası ve 24 Nisan’da Aksaray kamyon fabrikasında üretime başlayacak.

Haber Merkezi İHA
Mercedes-Benz Türk fabrikası.
Mercedes-Benz Türk fabrikası.

Üretim faaliyetlerine tekrar başlaması konusunda açıklama yapan Mercedes-Benz Türk, 23 Mart’ta itibaren ara verilen faaliyete yeniden başlanacağını bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Mercedes-Benz Türk olarak, dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığına yönelik tedbirler ve uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında, 23 Mart’tan itibaren Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ve 28 Mart’tan itibaren de Aksaray Kamyon Fabrikamızda faaliyetlerimize 20 Nisan’a kadar ara vermiştik.

İçinde bulunduğumuz şartlarda yaptığımız işin önemli bir role sahip olduğunu biliyoruz. Fabrikalarımızdan çıkan araçlarımız, bugün de toplumun temel ihtiyaçlarının dağıtımında ve topluma gerekli hizmetlerin sağlanmasında kullanılıyor. Bu noktada Mercedes-Benz Türk olarak ülkemize ve topluma olan yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz toplumumuzun ve ekonominin sürekliliği için büyük önem taşıyor.

Bu sorumluluk bilinciyle, üretimin devamı için gerekli şartların tekrardan sağlanması ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerimizi alarak ve gelişmeleri yakından takip ederek, 20 Nisan tarihinde Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ve 24 Nisan tarihinde ise Aksaray Kamyon Fabrikamızda faaliyetlerimize tekrar başlayacağımızı bildiririz.”

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