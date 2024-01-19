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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonunda doların 40 TL olması bekleniyor. Ankette ayrıca, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42,04 olarak belirlendi.

10:35 - 19/01/2024 Cuma
Güncelleme: 10:45 - 19/01/2024 Cuma
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Merkez Bankası
, ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı.

Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42,04 oldu. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi ise yüzde 39,09 olarak belirlendi.


Ankette yıl sonu dolar/TL tahmini 40 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64TL olarak gerçekleşti.




Büyüme tahmini yüzde 3,4


Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,4 oldu. Ankette 2025 büyüme beklentisi yüzde 3,9 olarak belirlendi.


Bu ayki faiz öngörüsü yüzde 45


TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45 olarak gerçekleşti.




#Merkez Bankası
#dolar
#enflasyon
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