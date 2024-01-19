Merkez Bankası'ndan dolar ve enflasyon tahmini

Tekstil ile başlayan ara eleman sorunu diğer sektörlere yayılarak büyüyor. Türkiye’nin artan üretim kapasitesini tehdit etmeye başlayan bu tablonun birçok nedeni var. Bazı sektörlerdeki düşük ücret politikası, iş beğenmeme, kalifiye eleman yetersizliği ve az zahmetle çok kazanma isteği ana sebepler arasında gösteriliyor.