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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan konut fiyatı açıklaması: Yüzde 95'in üzerinde arttı

TCMB'nin yayınladığı verilere göre; 2023 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,8 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 95,9 arttı.

15:52 . 16/08/2023 Çarşamba
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CMB, 2023 haziran ayına dair Konut Fiyat Endeksi rakamlarını açıkladı.

Önceki aya göre yüzde 4,8 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 95,9, reel olarak ise yüzde 38,0 oranında arttı.

Türkiye ortalaması metrekare 24 bin 598,6 TL olurken, İstanbul'da ortalama metrekare fiyatı 37 bin 220,2 TL oldu.

Dolar bazında rekor serisi bitti fiyatlar yüzde 10'dan fazla düştü

Dolar bazında Türkiye genelinde 10 aydır, İstanbul'da ise 6 aydır üst üste rekor kıran fiyatlar geriledi.

Türkiye genelinde dolar bazında metrekare başına ortalama fiyat 1064.6 dolar, İstanbul'da ise 1610.8 dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde fiyatlar yüzde 11, İstanbul'da ise yüzde 11.8 düştü. Fiyatlar şubat ayının gerisine düştü.

Dönem İstanbul ort. m2 fiyatı (dolar) Türkiye ort. m2 fiyatı (dolar)

2023-01 1538.8 994.2

2023-02 1685.6 1085.8

2023-03 1773.5 1144.9

2023-04 1815.1 1180.7

2023-05 1825.8 1195.5

2023-06 1610.8 1064.6

En çok fiyat artışı nerede oldu?

Haziran ayında en çok fiyat artışı olan bölgeler şöyle sıralandı: Zonguldak, Karabük, Bartın (yüzde 134,7), Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır (yüzde 127,5), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ (Yüzde 117,7)



#Ekonomi
#merkez bankası
#konut
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