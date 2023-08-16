Moody’s'in Türk bankaları için aldığı karar Bloomberg'in gündeminde

Hükümet vergi sisteminde modernleşmeyi ele alırken, başta trafik olmak üzere, para cezalarının gelirle orantılılığı masaya yatırıldı. Bir diğer değişiklik, trafik cezalarının araç bedeline endekslenmesi olabilir. Mevcut durumda hız sınırını ihlal eden aracın 500 bin lira ya da 5 milyon lira olması fark etmiyor. Kesilen ceza 915 lira. Benzer şekilde vergi usul cezasında küçük işletme ile büyük işletmeye aynı tarife uygulanıyor. Bu eşitliğin cezaların caydırıcılığını azalttığı belirtiliyor.