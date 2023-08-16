Borsaya yatırımcı yağıyor: 15 günde 537 bin kişi arttı

Foto/arşiv
Borsada yatırımcı sayısı yeni tarihi zirvesine ulaştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verilerine göre borsada yatırımcı sayısı 15 Ağustos itibarıyla 5 milyon 636 bin 160 seviyesine ulaşarak rekor kırdı.
MKK’nın yayımladığı verilere göre aylık yatırımcı sayısı artışı 1 milyon 216 bin 954’e ulaşırken aylık artış oranı yüzde 27,54 oldu.
Uzmanlar yaşanan artışta SPK’nın son düzenlemeleri sonrasında halka arzlardan daha çok tutar alabilmek amacıyla daha çok hesap açılması ve yeni ekonomi yönetimi sonrası oluşan iyimser havanın etkili olduğunu değerlendiriyor.