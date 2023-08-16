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Ekonomi

Borsaya yatırımcı yağıyor: 15 günde 537 bin kişi arttı

Yeni ekonomi yönetimi sonrası oluşan iyimser hava borsaya da yansıdı. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yayımladığı verilere göre borsada yatırımcı sayısı 5 milyon 630 bin 160 kişi ile rekor tazelerken son 15 günde yatırımcı sayısındaki artış ise 537 bin oldu.

15:10 . 16/08/2023 Çarşamba
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Borsada yatırımcı sayısı yeni tarihi zirvesine ulaştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verilerine göre borsada yatırımcı sayısı 15 Ağustos itibarıyla 5 milyon 636 bin 160 seviyesine ulaşarak rekor kırdı.


Yatırımcı sayısı 31 Temmuz tarihinde 5 milyon 99 bin 82 seviyesindeydi. Böylelikle 15 günde borsaya giren pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 537 bin oldu.

MKK’nın yayımladığı verilere göre aylık yatırımcı sayısı artışı 1 milyon 216 bin 954’e ulaşırken aylık artış oranı yüzde 27,54 oldu.


Veriler yıllık bazda incelendiğinde ise yatırımcı sayısı artışının 3 milyon 3 bin 214 yıllık artış oranın da yüzde 114,06 seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Uzmanlar yaşanan artışta SPK’nın son düzenlemeleri sonrasında halka arzlardan daha çok tutar alabilmek amacıyla daha çok hesap açılması ve yeni ekonomi yönetimi sonrası oluşan iyimser havanın etkili olduğunu değerlendiriyor.




#Borsa
#Yatırımcı
#Merkezi Kayıt Kuruluşu
30 dakika önce
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