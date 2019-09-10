Merkez Bankası'nın masasında 5 puan indirim var

Piyasaların bu hafta en önemli gündem maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Enflasyondaki düşüş, küresel merkez bankalarının gevşeme politikaları ve TL'deki stabil seyir, perşembe günü toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun elini rahatlatıyor. Bu haftaki toplantıdan 500 baz puanlık indirim çıkması bekleniyor.

YÜZDE 24'TEN 19,75'E ÇEKİLMİŞTİ

Temmuz ayında Murat Uysal Başkanlığı'ndaki ilk toplantıda politika faizi %24'ten % 19,75'e çekilerek piyasaların ve iş dünyasının beklentileri doğrultusunda bir indirim gerçekleşmişti. Enflasyonda devam eden düşüş Merkez Bankası'nın faiz indirimi için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Ağustosda kademeli düşüşünü sürdüren Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda % 15,01 ile son 15 ayın en düşük seviyesine indi. Hem üretici enflasyonunun yüzde 13,45’e gerilemesi hem tüketici enflasyonunun bu ay göreceği yüzde 6,5’luk baz etkisi sayesinde enflasyonun eylül ayında tek haneye düşmesi bekleniyor.

1000 BAZ PUANIN YARISINI KULLANABİLİR

Eylül ayı enflasyonunun yüzde 10 seviyelerine düşmesi halinde yüzde 19,75 olan politika faizi ile enflasyon arasında yaklaşık 1000 baz puanlık bir fark oluşacak. Merkez Bankası’nın bu marjın yarısını kullanarak faizleri 500 baz puanlık bir indirime gitmesi bekleniyor. Piyasaların satın almaya başladığı faiz indiriminin kurlar üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı konuşuluyor. 25 Temmuz’daki toplantısında Merkez Bankası; 425 baz puanlık faiz indirimine rağmen TL güçlü kalmış, faiz indirimine ilk tepki olarak 5.70'ten 5.76'ya yükselen kur daha sonra 5,65'li seviyelere gerilemişti.

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ENFLASYON İLE BİRLİKTE DÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Malatya’daki toplu açılış törenindeki konuşmasında faizlerin daha fazla düşeceğini söyledi. Erdoğan konuya dair "Perşembe günü Para Piyasası Kurulu toplanıyor. İnanıyorum ki faiz daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz” dedi.

Enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Eylül dönemi beklenti anketini açıkladı. Buna göre; 2019 yılı Eylül ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,46 iken, bu anket döneminde yüzde 1,49 oldu. Ekim ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 1,93 oldu. Kasım ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,17 olarak gerçekleşti. 2019 yılı Eylül ayı beklenti anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 62 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,42 iken, bu anket döneminde yüzde 13,96'ya geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,77 iken, bu anket döneminde yüzde 12,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,27 ve yüzde 10,17 olarak gerçekleşti.

Dolar’da yılsonu beklentisi 6 TL

2019 yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,90 TL iken, bu anket döneminde 6,00 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,27 TL ve 6,35 TL olarak gerçekleşti. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 6,7 milyar dolar iken, bu anket döneminde 5,9 milyar dolar oldu. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,9 milyar dolar ve 16,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,02 iken, bu anket döneminde yüzde 0,01 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.