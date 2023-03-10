Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yasalaştı: Borçlar yapılandırılıp 48 taksite bölünebilecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Deprem kuşağında bir ülke olmanın bize verdiği önemli bir uyarı var. O da sanayi ve ticaretin belli merkezlerde sıkışmaması gerektiğidir. Görüyoruz ki, belirli bölgelerde yoğunlaşan sanayi ve ticaret, hem bölgeler arası kalkınmışlık ve refah seviyesini olumsuz etkiliyor hem de ekonomik ve sosyal riskleri artırıyor. Depremin Türkiye'nin kalkınma ve sanayileşme stratejisinde bir 'desantralizasyon'a yol açmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.