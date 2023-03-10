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Hayat

Deprem bölgesinde hasar tespiti yapılamayan binalar için 31 Mart'a kadar süre tanındı

Afet bölgesindeki kilitli ve sahibi bulanamadığı için hasar tespiti yapılamayan binalar için 31 Mart'a kadar süre tanındı. Bu tarihe kadar bildirimde bulunulmaması halinde kolluk kuvvetleri desteğiyle bu binalara girilecek.

10:58 . 10/03/2023 Cuma
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Arşiv

Arşiv

AFAD, deprem bölgesinde yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, afet bölgesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen bina hasar tespit çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı belirtildi. Kilitli olduğundan veya sahiplerine ulaşılamadığından girilemeyen ve içeriden incelenemeyen binalar için hasar tespit işlemi yapılamadığı ifade edildi.

Başvuru yapmaları gerekiyor

Afet nedeniyle “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” kabul edilen yerleşim yerlerinde hak sahipliği ve hasar tespit işlemlerinin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için, binaların hasar tespitlerinin bir an önce yapılması gerektiği söylenen açıklamada, şunlara yer verildi: "Bu kapsamda, içeriden hasar tespit çalışması yapılamamış olan bina sahiplerinin, 31 Mart 2023 günü mesai bitimine kadar Afet Bölgesi ilan edilen illerdeki Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri, Valilikler, Kaymakamlıklar ile il ve ilçelerdeki Hasar Tespit İtiraz, Müraacat, Koordinasyon Çadırları veya Merkezlerine başvurarak, binaların içeriden incelenmesini temin etmeleri gerekmektedir.

Kolluk kuvvetleriyle girilecek

31 Mart 2023 günü mesai bitimine kadar, kilitli olduğundan veya maliklerine ulaşılamadığından içerisine girilemeyen ve hasar tespit raporlarında “girilemeyen” kaydı düşülen binalara ait listeler, Valilik (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından ilgili Kaymakamlıklara ve bağlı oldukları muhtarlıklara gönderilecek, yine Valilik/Kaymakamlık koordinesinde kolluk kuvvetlerince güvenlik önlemleri alınarak ve gerekli ekipman desteği sağlanarak bahse konu binalara girilmek suretiyle hasar tespit çalışmalarının re’sen yapılması sağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



#AFAD
#Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#deprem
11 dakika önce
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Deprem bölgesinde hasar tespiti yapılamayan binalar için 31 Mart'a kadar süre tanındı
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