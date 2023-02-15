10 ilde hasar tespit çalışmaları sürüyor

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10 ilde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerdeki hasar tespit çalışmalarını 7 bin 100 personelle sürdürdüklerini bildirdi. Bakan Kurum, çalışmalara ilişkin, "387 bin 346 binada 1 milyon 856 bin 864 bağımsız bikim incelendi. 11 bin 114 binada 71 bin 174 bağımsız birim orta hasarlı, 50 bin 576 binada 224 bin 923 bağımsız birim acil yıkılması gereken ağır hasarlı, 99 bin 300 binada 640 bin 131 bağımsız birim az hasarlı, 180 bin 355 binada 762 bin 627 bağımsız birim az hasarlı veya hasarsız." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, il il hasar tespit çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı; Gaziantep: 130 bin 331 binada 487 bin 814 bağımsız birim incelendi. 11 bin 922 binadaki 27 bin 987 bağımsız birim acil yıkılmalı. 96 bin 881 binada 402 bin 619 bağımsız birim az hasarlı veya hasarsız.
Malatya: 25 bin 311 binada 152 bin 688 bağımsız birim incelendi. 6 bin 599 binada 38 bin 568 bağımsız birim acil yıkılmalı. 12 bin 612 binada 80 bin 254 bağımsız birim az hasarlı veya hasarsız.