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Bingöl'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem, Bingöl'de de ağır hasara neden olmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, kennte başlattığı hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

20:50 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Kahramanmaraş depremi sonrası Bingöl.

Kahramanmaraş depremi sonrası Bingöl.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından merkez, ilçe ve köylerdeki vatandaşlardan gelen 3 bin 147 dilekçeye bağlı hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Hasar tespit çalışmalarını 63 kişilik teknik personel ve 18 araçla yürüten ekipler, değerlendirme raporunu tamamladı.

Rapor AFAD Başkanlığına gönderildi

Hasar tespit çalışmalarına ait veriler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hasar Tespit Daire Başkanlığına iletilirken, hazırlanan "Afet Etkisi Belirleme Formları" da değerlendirilmek üzere AFAD Başkanlığına gönderildi.

AFAD Başkanlığı tarafından 7269 sayılı kanun uyarınca söz konusu yerleşim yerleriyle ilgili verilecek 'Genel Hayata Etkililik Kararı'na göre gerekli adımlar atılacak.



#Bingöl
#DEPREM
#hasar tespit çalışmaları
1 saat önce
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Bingöl'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
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