Bursa'da üretilecek yeni Mitsubishi Colt böyle görünebilir: İşte tasarıma dair ilk detaylar
Renault tarafından Bursa fabrikasında üretilmesi planlanan yeni Mitsubishi Colt’un karanlık bir ipucu görseli yayınlanmıştı. İpucu görselinden yola çıkarak yeni Colt’un muhtemel tasarımıyla ilgili render’lar paylaşıldı. Otomobil internet sitesi Kolesa, yeni nesil Mitsubishi Colt'un muhtemel tasarımını geçtiğimiz haftalarda paylaşılan ipucu görseli üzerinden yorumladı. İşte Clio'yu temel alacak Colt'un tasarıma dair ilk detaylar...
Yeni Mitsubishi Colt, CMF-B platformunu kullanacak ve Clio’yu temel alacak. Bu noktada gövde panellerinin çoğunu da Clio ile paylaşacağını ipucu görselinde dahi anlayabiliyoruz. Dış tasarımda sadece ön-arka aydınlatmalar, panjur ve tamponlarda değişiklik göreceğiz. Kolesa, markanın X şekilli tasarım dilini yeni Colt’a da uygulayacağını düşünerek tampon tasarımındaki detayları da bu yönde güncelledi.
Daha önce paylaşılan ipucu görselinde yeni Colt’un arka bölümünü göremiyoruz. Ancak bu alandaki stop grubu, bagaj kapağı ve tampon tasarımında da büyük ihtimalle Mitsubishi’nin kendi imzasını göreceğiz.
Kolesa’nın tasarımında yeni Outlander’ı anımsatan ince stoplar ve Clio’dakine kıyasla daha baskın bir difüzör görüyoruz.
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Motor kaputu, tavan ve kapılar gibi pek çok detay Clio ile aynı olacak.
Yeni Mitsubishi Colt’un iç mekanı henüz bir sır ancak bu alanda da özellikle konsol tarafında daha farklı detaylar görmemiz mümkün.
Görseller Kolesa’ya ait herhangi bir resmiyeti yok.
Altı ileri çok modlu otomatik şanzıman
Teknik detaylar henüz belli değil ancak Colt’un yan tarafındaki ‘Hybrid EV’ logosu bizlere bu modelin Clio E-Tech’teki hibrit sistemi kullanabileceğini düşündürüyor.
Donanımhaber'de yer alan habere göre, bu sistem Clio’da Clio 1.6 litre dört silindirli atmosferik benzinli ünite, iki elektrik motoru ve 1.2 kWsa bataryadan oluşuyor. 140 beygir güç üreten sistemde 6 ileri çok modlu otomatik şanzıman kullanılıyor.
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Yeni Mitsubishi Colt’un 2023’ün son çeyreğinde Avrupa’da satışa sunulacağı belirtiliyor.