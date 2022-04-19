Bursa'da üretilecek yeni Mitsubishi Colt böyle görünebilir: İşte tasarıma dair ilk detaylar

Yeni Mitsubishi Colt, CMF-B platformunu kullanacak ve Clio’yu temel alacak. Bu noktada gövde panellerinin çoğunu da Clio ile paylaşacağını ipucu görselinde dahi anlayabiliyoruz. Dış tasarımda sadece ön-arka aydınlatmalar, panjur ve tamponlarda değişiklik göreceğiz. Kolesa, markanın X şekilli tasarım dilini yeni Colt’a da uygulayacağını düşünerek tampon tasarımındaki detayları da bu yönde güncelledi.

Daha önce paylaşılan ipucu görselinde yeni Colt’un arka bölümünü göremiyoruz. Ancak bu alandaki stop grubu, bagaj kapağı ve tampon tasarımında da büyük ihtimalle Mitsubishi’nin kendi imzasını göreceğiz.

Kolesa’nın tasarımında yeni Outlander’ı anımsatan ince stoplar ve Clio’dakine kıyasla daha baskın bir difüzör görüyoruz.

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Motor kaputu, tavan ve kapılar gibi pek çok detay Clio ile aynı olacak.

Yeni Mitsubishi Colt’un iç mekanı henüz bir sır ancak bu alanda da özellikle konsol tarafında daha farklı detaylar görmemiz mümkün.

Görseller Kolesa’ya ait herhangi bir resmiyeti yok.

Altı ileri çok modlu otomatik şanzıman

Teknik detaylar henüz belli değil ancak Colt’un yan tarafındaki ‘Hybrid EV’ logosu bizlere bu modelin Clio E-Tech’teki hibrit sistemi kullanabileceğini düşündürüyor.

Donanımhaber'de yer alan habere göre, bu sistem Clio’da Clio 1.6 litre dört silindirli atmosferik benzinli ünite, iki elektrik motoru ve 1.2 kWsa bataryadan oluşuyor. 140 beygir güç üreten sistemde 6 ileri çok modlu otomatik şanzıman kullanılıyor.

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Yeni Mitsubishi Colt’un 2023’ün son çeyreğinde Avrupa’da satışa sunulacağı belirtiliyor.

EKONOMİ Otomobil devinden Türkiye'ye dev yatırım: Bursa'da üretilecek

FOTOĞRAF 42 Gümrüğe takılan yüzlerce araç Ticaret Bakanlığı tarafından e-ihale yöntemiyle satışa sunuluyor. İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor. İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75’idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Bakanlık tarafından satışa sunulan ve başlangıç bedeli 36 bin TL'den başlayan araçlar uzun süre park halinde olmasından kaynaklı piyasanın altında bir rakamla ihaleye çıkarılıyor. İşte bakanlık tarafından ihaleye çıkarılan araçlar ve ihale başlangıç ve bitiş tarihleri.. 2018 NISSAN MICRA Km:<br>54247 Başlangıç Bedeli:<br>217.500 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022 <br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 2007 RENAULT ESPACE Km:<br>268631 Başlangıç Bedeli:<br>112.500 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022 <br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 2003 MERCEDES - BENZ C 200 CDI Km:<br>265972 Başlangıç Bedeli:<br>210.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 09:50 2004 VOLKSWAGEN GOLF Km:<br>172608 Başlangıç Bedeli:<br>120.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 2002 MERCEDES - BENZ C 220 CDI Km:<br>318275 Başlangıç Bedeli:<br>171.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 2004 BMW 5.20 İ Km:<br>262234 Başlangıç Bedeli:<br>231.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 2009 MERCEDES - BENZ B 200 CDI Km:<br>253301 Başlangıç Bedeli:<br>259.500 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 10:40 2003 CITROËN XSARA PICASSO Km:<br>357631 Başlangıç Bedeli:<br>57.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 11:20 2008 VOLKSWAGEN GOLF Km:<br>196208 Başlangıç Bedeli:<br>106.500 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 11:05 2006 BMW 3.20 D Km:<br>273052 Başlangıç Bedeli:<br>150.750 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 2003 VOLKSWAGEN SHARAN Km:<br>337557 Başlangıç Bedeli:<br>67.500 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 2004 MERCEDES - BENZ E 320 CDI Km:<br>285.502 Başlangıç Bedeli:<br>225.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:<br>11 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 10:20 2008 BMW 120D Km:<br>85.231 MİL Başlangıç Bedeli:<br>105.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:<br>11 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 10:40 2002 PEUGEOT 406 Km:<br>231.735 Başlangıç Bedeli:<br>90.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:<br>11 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 11:30 2006 FORD GALAXY - Başlangıç Bedeli:<br>63.750 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:<br>12 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>17 Ocak 2022 2004 VOLKSWAGEN PASSAT - Km:<br>345829 - Başlangıç Bedeli:<br>67.500 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:<br>12 Ocak 2022 -<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>17 Ocak 2022 09:30 2004 MERCEDES - BENZ C 200 CDI - Başlangıç Bedeli:<br>105.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:<br>12 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>17 Ocak 2022 10:30 2007 MITSUBISHI COLT - Km:<br>166207 - Başlangıç Bedeli:<br>60.750 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:<br>12 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>17 Ocak 2022 10:40 2002 RENAULT LAGUNA - Km:<br>149955 - Başlangıç Bedeli:<br>48.000 ₺ Teklif Başlangıç Tarihi:<br>12 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>17 Ocak 2022 13:05 Bakanlık satışa çıkardığı araç listesini güncelledi: Fiyatlar 48 bin TL'den başlıyor Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunmaya devam ediyor. Bakanlık satışa sunduğu araçlarla ilgili yeni bir liste yayınladı. İşte listede yer alan ve ihale başlangıç fiyatları 48 bin TL'den başlayan ikinci el otomobiller.. BiP'te paylaş

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