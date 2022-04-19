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Ekonomi Bursada üretilecek yeni Mitsubishi Colt böyle görünebilir İşte tasarıma dair ilk detaylar
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Bursa'da üretilecek yeni Mitsubishi Colt böyle görünebilir: İşte tasarıma dair ilk detaylar

Renault tarafından Bursa fabrikasında üretilmesi planlanan yeni Mitsubishi Colt’un karanlık bir ipucu görseli yayınlanmıştı. İpucu görselinden yola çıkarak yeni Colt’un muhtemel tasarımıyla ilgili render’lar paylaşıldı. Otomobil internet sitesi Kolesa, yeni nesil Mitsubishi Colt'un muhtemel tasarımını geçtiğimiz haftalarda paylaşılan ipucu görseli üzerinden yorumladı. İşte Clio'yu temel alacak Colt'un tasarıma dair ilk detaylar...

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Mitsubishi Colt tasarımı nasıl olacak? Mitsubishi Colt ne zaman nerede üretilecek? Mitsubishi Coltun özellikleri neler?
Mitsubishi Colt

Yeni Mitsubishi Colt, CMF-B platformunu kullanacak ve Clio’yu temel alacak. Bu noktada gövde panellerinin çoğunu da Clio ile paylaşacağını ipucu görselinde dahi anlayabiliyoruz. Dış tasarımda sadece ön-arka aydınlatmalar, panjur ve tamponlarda değişiklik göreceğiz. Kolesa, markanın X şekilli tasarım dilini yeni Colt’a da uygulayacağını düşünerek tampon tasarımındaki detayları da bu yönde güncelledi.

Daha önce paylaşılan ipucu görselinde yeni Colt’un arka bölümünü göremiyoruz. Ancak bu alandaki stop grubu, bagaj kapağı ve tampon tasarımında da büyük ihtimalle Mitsubishi’nin kendi imzasını göreceğiz.

Kolesa’nın tasarımında yeni Outlander’ı anımsatan ince stoplar ve Clio’dakine kıyasla daha baskın bir difüzör görüyoruz.

Motor kaputu, tavan ve kapılar gibi pek çok detay Clio ile aynı olacak.


Yeni Mitsubishi Colt’un iç mekanı henüz bir sır ancak bu alanda da özellikle konsol tarafında daha farklı detaylar görmemiz mümkün.

  • Görseller Kolesa’ya ait herhangi bir resmiyeti yok.

Altı ileri çok modlu otomatik şanzıman


Teknik detaylar henüz belli değil ancak Colt’un yan tarafındaki ‘Hybrid EV’ logosu bizlere bu modelin Clio E-Tech’teki hibrit sistemi kullanabileceğini düşündürüyor.

Donanımhaber'de yer alan habere göre, bu sistem Clio’da Clio 1.6 litre dört silindirli atmosferik benzinli ünite, iki elektrik motoru ve 1.2 kWsa bataryadan oluşuyor. 140 beygir güç üreten sistemde 6 ileri çok modlu otomatik şanzıman kullanılıyor.

Yeni Mitsubishi Colt’un 2023’ün son çeyreğinde Avrupa’da satışa sunulacağı belirtiliyor.

Otomobil devinden Türkiye'ye dev yatırım: Bursa'da üretilecek
EKONOMİ
Otomobil devinden Türkiye'ye dev yatırım: Bursa'da üretilecek

Bakanlık satışa çıkardığı araç listesini güncelledi: Fiyatlar 48 bin TL'den başlıyor
FOTOĞRAF 42
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Gümrüğe takılan yüzlerce araç Ticaret Bakanlığı tarafından e-ihale yöntemiyle satışa sunuluyor.
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İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor. İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75’idir.
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İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.
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Bakanlık tarafından satışa sunulan ve başlangıç bedeli 36 bin TL'den başlayan araçlar uzun süre park halinde olmasından kaynaklı piyasanın altında bir rakamla ihaleye çıkarılıyor. İşte bakanlık tarafından ihaleye çıkarılan araçlar ve ihale başlangıç ve bitiş tarihleri..
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2018 NISSAN MICRA Km:<br>54247 Başlangıç Bedeli:<br>217.500 ₺
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Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022 <br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022
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2007 RENAULT ESPACE Km:<br>268631 Başlangıç Bedeli:<br>112.500 ₺
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Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022 <br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022
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2003 MERCEDES - BENZ C 200 CDI Km:<br>265972 Başlangıç Bedeli:<br>210.000 ₺
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Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 09:50
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2004 VOLKSWAGEN GOLF Km:<br>172608 Başlangıç Bedeli:<br>120.000 ₺
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Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022
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2002 MERCEDES - BENZ C 220 CDI Km:<br>318275 Başlangıç Bedeli:<br>171.000 ₺
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Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022
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2004 BMW 5.20 İ Km:<br>262234 Başlangıç Bedeli:<br>231.000 ₺
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Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022
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2009 MERCEDES - BENZ B 200 CDI Km:<br>253301 Başlangıç Bedeli:<br>259.500 ₺
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Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 10:40
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2003 CITROËN XSARA PICASSO Km:<br>357631 Başlangıç Bedeli:<br>57.000 ₺
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Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 11:20
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2008 VOLKSWAGEN GOLF Km:<br>196208 Başlangıç Bedeli:<br>106.500 ₺
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Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 11:05
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2006 BMW 3.20 D Km:<br>273052 Başlangıç Bedeli:<br>150.750 ₺
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Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022
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2003 VOLKSWAGEN SHARAN Km:<br>337557 Başlangıç Bedeli:<br>67.500 ₺
Title
Teklif Başlangıç Tarihi:<br>10 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022
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2004 MERCEDES - BENZ E 320 CDI Km:<br>285.502 Başlangıç Bedeli:<br>225.000 ₺
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Teklif Başlangıç Tarihi:<br>11 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 10:20
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2008 BMW 120D Km:<br>85.231 MİL Başlangıç Bedeli:<br>105.000 ₺
Title
Teklif Başlangıç Tarihi:<br>11 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 10:40
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2002 PEUGEOT 406 Km:<br>231.735 Başlangıç Bedeli:<br>90.000 ₺
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Teklif Başlangıç Tarihi:<br>11 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>14 Ocak 2022 11:30
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2006 FORD GALAXY - Başlangıç Bedeli:<br>63.750 ₺
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Teklif Başlangıç Tarihi:<br>12 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>17 Ocak 2022
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2004 VOLKSWAGEN PASSAT - Km:<br>345829 - Başlangıç Bedeli:<br>67.500 ₺
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Teklif Başlangıç Tarihi:<br>12 Ocak 2022 -<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>17 Ocak 2022 09:30
Title
2004 MERCEDES - BENZ C 200 CDI - Başlangıç Bedeli:<br>105.000 ₺
Title
Teklif Başlangıç Tarihi:<br>12 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>17 Ocak 2022 10:30
Title
2007 MITSUBISHI COLT - Km:<br>166207 - Başlangıç Bedeli:<br>60.750 ₺
Title
Teklif Başlangıç Tarihi:<br>12 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>17 Ocak 2022 10:40
Title
2002 RENAULT LAGUNA - Km:<br>149955 - Başlangıç Bedeli:<br>48.000 ₺
Title
Teklif Başlangıç Tarihi:<br>12 Ocak 2022<br>İhale Bitiş Tarihi:<br>17 Ocak 2022 13:05
Bakanlık satışa çıkardığı araç listesini güncelledi: Fiyatlar 48 bin TL'den başlıyor
Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunmaya devam ediyor. Bakanlık satışa sunduğu araçlarla ilgili yeni bir liste yayınladı. İşte listede yer alan ve ihale başlangıç fiyatları 48 bin TL'den başlayan ikinci el otomobiller..


Renault'tan Türkiye'ye yeni yatırım: Yeni nesil Mitsubishi Colt Bursa'da üretilecek
FOTOĞRAF 9
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Renault Group'tan yapılan açıklamaya göre, yeni nesil Colt, tıpkı Clio modelinde olduğu gibi Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı’nın modüler CMF-B platformunda üretilecek.<br><br>Yeni araç 2023’ün 4. çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulacak.
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Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı’nın kazan-kazan felsefesine dayalı iş birliği stratejisi ve Renault Group’un Oyak Grubu ile 52 yıldır süregelen köklü ortaklığı, Yeni Nesil Mitsubishi Colt’un Oyak-Renault Bursa Fabrikası’nda üretilmesi kararı ile daha da güçleniyor.
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Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) ve Oyak-Renault Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu, \"Yatırımlarımıza Türkiye’ye duyduğumuz sarsılmaz güven doğrultusunda ara vermeden devam edeceğiz. Yeni duyurumuz, bu kararlılığımızın somut bir göstergesidir.\" ifadelerini kullandı.
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Doğu, Renault Group olarak 1969’dan bu yana Türkiye’de Oyak Grubu ortaklığında köklü ve başarılı bir şekilde ve 21 yıldan bu yana varlık gösterdiklerini belirtti.
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Binek araç üretiminde lider konumunda olan ve üretiminin yüzde 80'ini ihraç eden Oyak-Renault Bursa Fabrikası Türkiye’nin en fazla ihracat yapan şirketleri arasında 3. sırada yer aldığını ve Türkiye’nin toplam ihracatına yıllık 2,3 milyar avroluk katkıda bulunduğunu belirten Doğu, şunları kaydetti:
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\"150’den fazla noktadan oluşan yaygın satış ve satış sonrası servis ağıyla Renault ve Dacia markalarının dağıtım faaliyetini yürüten Renault Mais AŞ., Türk otomotiv pazarına en geniş yelpazede ürün sunan şirketlerin başında geliyor.
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Oyak-Renault Bursa fabrikasında üretilen Clio ve Megane Sedan yıllardır tüketiciler tarafından en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. 2000 yılından bu yana Türkiye’ye yaptığımız yatırımların toplamı 2 milyar avro seviyesinde bulunuyor.\"<br><br>
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Renault'tan Türkiye'ye yeni yatırım: Yeni nesil Mitsubishi Colt Bursa'da üretilecek
Renault Group, Türkiye'deki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. 'Yeni nesil şehir otomobili' olarak nitelendirilen Mitsubishi COLT, artık Bursa'da üretilecek. 'Uygun fiyatlı' olacağı iddia edilen yeni araç, 2023'ün son çeyreğinde satışa sunulacak.


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